Los grupos municipales del PSOEy Volem Sant Lluís acusan al concejal de X Balears Sant Lluís, Jorge de Diego, de proferir insultos y amenazar al edil socialista Alonso Santos en la última comisión informativa de asuntos territoriales. La cuestión se discutió en el último pleno municipal, donde DeDiego reconoció haberle llamado «tonto», aunque negó haberle amenazado.

Los hechos se remontan al 23 de septiembre, al tratar la cuestión de los vertidos fecales en la costa de Sant Lluís. Los grupos de la oposición interpelaron al concejal de Medio Ambiente y Urbanizaciones, Pedro Tudurí. En un momento dado, De Diego intervino para criticar, «en tono aleccionador» los escritos en prensa de la oposición, según denunciaba ayer Emma Navarro (Volem).

Según narra Alonso Santos, él reprochó a De Diego que recriminara a Navarro por sus escritos, cuando él hacía lo mismo en la revista local «S’Auba». Fue ahí donde el edil de X Balears «perdió las formas» acusando a la oposición, según expresó en el plenario, de meterse en la esfera particular. Es más, reiteró que «defenderé siempre con la misma vehemencia mi postura si en otra ocasión el señor Alonso vuelve a traer algo a la comisión que pertenece al ámbito privado».

En el pleno, De Diego se justificó diciendo que «todos conocen mi carácter» y que «espero que puedan perdonarme y poder seguir viviendo», ironizó. Y reconoció que «los insultos a los que se refieren, yo se los puedo reproducir: ‘Alonso es usted tonto’. Es un error, pero es un insulto bastante... en un momento de fragor no es gravísimo». Y añadió que «el diccionario dice que una persona tonta es alguien que no tiene comprensión, y como no estaba entendiendo, no creo que sea tan grave».

En cuanto a las amenazas, PSOE y Volem aseguran que De Diego utilizó un tono y una actitud corporal agresiva, encarándose «a un palmo de la cara de Alonso». Algo que explicó el propio acusado. Le dijo que «lo que tenga que usted decir de mi vida privada, me lo comenta fuera o me pone una denuncia si le parece mal, se lo repetí por dos veces».

Al igual que Joan Pons (Volem), Santos lamentó que De Diego intentara excusarse sobre su «forma de ser», con actos que «no tienen excusa». Es más, el socialista aseguró que «otras veces me ha llamado tonto y otras cosas y me daba igual, pero ya no». Ayer reconoció a «Es Diari» que «pensaba que me iba a pegar».