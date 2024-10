Pese a haberse criado en la capital de Aragón, Vizmanos lleva manteniendo contacto con la Isla desde su adolescencia. Hace diez años dio el paso definitivo de instalarse en la Isla, concretamente en el municipio de Sant Lluís. Es aquí donde ha desarrollado esas ideas que ya tenía en la cabeza cuando se pasaba por el anticuario de su madre. «Siempre me ha gustado el diseño, viene de familia. Mi madre tenía un anticuario con piezas de diseño y decoración. Entonces, al final siempre me ha gustado», recuerda. Su labor artesanal es totalmente vocacional y ha aprendido el oficio de forma autodidacta. «Con lo aprendido por mi cuenta me lancé a la aventura de crear estos elementos de diseño sostenible», concluye.