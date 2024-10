La llamada obligada a filas con motivo del servicio militar privó al guardameta de Ciutadella, Joan Capó (1954) de compartir vestuario con el mítico Johan Neeskens, exfutbolista fallecido ayer a los 73 años y que marcó una época en las filas del Ajax y del FC Barcelona.

El mismo Capó recordaba ayer con «Es Diari» que si bien sí jugó en el Barça junto a Johan Cruyff, no llegó a hacerlo con Neeskens. «El verano que fichó con el Barça me fui a la ‘mili’ y al acabarla el Barcelona me cedió al Sabadell y luego ya me fui al Celta», rememoraba ayer Capó.

«En Vigo tampoco me enfrenté con él, pero sí me di cuenta de la repercusión que tuvo su llegada al club», admite el ciutadellenc, que en el Barça ganó la Liga 1973-74. Ayer también tuvo palabras de reconocimiento el exportero para Pedro Carretero. «Me marcó mucho, como a muchos otros, en Calós mismo», dijo.