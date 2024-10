El Centro Penitenciario de Menorca es el único de Balears que carece de médico. Así se desprende de la respuesta que el Gobierno central ha remitido al senador por Menorca, Cristóbal Marqués (PP), quien se ha interesado por la situación. Las cárceles de Mallorca y Eivissa disponen de un profesional sanitario en cada caso.

La información facilitada por el Ejecutivo indica que en Menorca no están cubiertas ninguna de las dos plazas existentes. En Eivissa, la única presupuestada está ocupada. En Mallorca la situación también es preocupante, ya que solo una de las siete plazas existentes tiene un profesional asignado ahora mismo.

En cuanto al caso de Menorca, el Gobierno central informa que hay una plaza convocada mediante un proceso para interinos. Lo mismo que en Mallorca. No obstante, la respuesta del Ejecutivo no trasmite mucho optimismo, ya que señala la dificultad de cubrir estas vacantes por la falta de facultativos y que estos, a menudo, no completan el proceso o renuncian. Pone el ejemplo de la asignación de vacantes de noviembre de 2023, cuando a las 103 plazas convocadas en España se presentaron trece personas y solo seis concluyeron todo el proceso.

Hace unas semanas, la directora del Centro Penitenciario de Menorca, María González, reclamó el traspaso de las competencias al Govern balear como una vía de solución. Coincide con ello el Gobierno central, quien indica que este es un «objetivo estratégico» que tiene antecedentes en tres comunidades autónomas.

No solo con los médicos hay problemas de personal. La reducción del número de efectivos en la prisión de Menorca ha sido evidente en los últimos años, pasando de los 123 de 2020 a los 107 actuales. En Eivissa también han descendido (de 104 en 2020 a 95) y en Mallorca van en una tendencia contraria, con 460 profesionales en la actualidad cuando hace cuatro años eran 439.