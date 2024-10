A la raconada de Cala en Busquets, al port de Ciutadella, s’està duent a terme el segon any d’excavacions subaquàtiques del Menorca Shipwreck Project. Uns treballs que han permès descobrir les restes d’almenys dues embarcacions, superposades, de diversos segles d’antiguitat. La datació no es sabrà amb exactitud fins a tenir resultats al laboratori, però els experts apunten que la nau inferior podria ser de l’edat mitjana.

Abans que es projectés el dic de Son Blanc, al port de Ciutadella es van fer cates davant l’opció de dragar la dàrsena per guanyar fondària i que poguessin seguir operant els vaixells comercials. Aquelles prospeccions van indicar que, el fons del port, amaga una gran quantitat de derelictes i restes de naus. Sobre aquesta base, i amb el finançament de l’Explorers Club, es van iniciar l’any passat les excavacions subaquàtiques.

Dues de moltes

«Cala en Busquets és un museu», assegura Bruno Parés, arqueòleg que, juntament amb Xavier Aguelo (tots dos elaboren la cartografia marina de Menorca) i el vicepresident de l’Explorers Club, Trevor Wallace, dirigeixen les exploracions.

L’any passat «cercàvem un vaixell de l’any 1700 que s’havia detectat el 2009, però vam trobar una altra embarcació més gran», gràcies a una excavació en una superfície de 12 metres quadrats. «Vam trobar l’esquelet d’un vaixell», explica Parés, fet que va motivar que «aquest any hàgim ampliat l’excavació a una àrea de 7x7 metres», 49 metres quadrats.

Amb motobombes i mànegues de succió, els bussos extreuen «fangs i arrels de posidònia morta; ara no n’hi ha, però en l’antiguitat, al fons de Cala en Busquets hi havia molta posidònia», assegura l’expert en mapatges en tres dimensions (3D), que insisteix que «Cala en Busquets és un autèntic museu de barcos; al llarg dels segles hi ha hagut naufragis accidentals i segurament també hi desballestaven vaixells i és possible que alguns s’enfonsessin».

«Enguany hem trobat parts de dues embarcacions, en molt bon estat, l’una damunt l’altra», fet que indicaria que són d’èpoques diferents. «Seria molt agosarat dir a quin moment corresponen», diu prudent l’arqueòleg, tot i que no descarta que «puguin ser de l’edat mitjana». «Ara vindrà Marcel Pujol, expert en arquitectura naval medieval i moderna i segurament podrà dir alguna cosa», confia.

«Tenim experts en diferents matèries», que han d’estudiar elements extrets. «Hem trobat tres ceràmiques completes, que haurem de dessalar i documentar, per portar després al Museu de Can Saura».

Per ara, encara no han destapat les embarcacions completament, però «semblen grans, de més de quinze metres», a quatre metres de profunditat. Aquestes excavacions «es poden allargar més anys, segons el finançament, perquè sabem que al port de Ciutadella hi ha restes de vaixells d’època romana», fet que convida a continuar.