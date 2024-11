El Ayuntamiento de Es Mercadal ha aprobado, con los votos en contra del PSOE, la subida del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) impulsada por la Entesa y el Partido Popular. Los socialistas reprocharon que incumplan sus promesas electorales y reclamó un mayor control de gasto y más esfuerzos en la búsqueda de fondos de otras instituciones.

Desde el PSOE, Melina Villalonga, reconoció que su decepción es más por «las formas que por los hechos», recriminando no haber recibido la documentación necesaria a tiempo. Además, consideró que la modificación de la ordenanza «se ha hecho tan rápido que te vas dejando cosas», como las bonificaciones, que «no se habrían tocado» de no ser por el PSOE, lo que ha permitido incluir más exenciones.

«El IBI incrementa su gravamen del 0,61 al 0,69 por ciento», aunque inicialmente se iba a fijar en el 0,70 por ciento. Por todo ello Villalonga pidió menos improvisación y «más tiempo» antes de aprobar la subida, para «buscar otras vías de financiación». «Los últimos veinte años no se subió el IBI, porque tuvimos fondos externos», aseguró la edil, criticando que el ciudadano pagará 13 euros más, por cada 100 euros que paga de recibo.

El concejal de Hacienda, Carlos Rotger, se disculpó por no haber aportado la documentación a la oposición y defendió una subida de impuestos que, pese a todo, «no cubrirá ni siquiera una tercera parte» de los incrementos de los contratos que tiene el Ayuntamiento.

El alcalde, Joan Palliser, defendió que es «fácil conseguir fondos para inversiones», pero no para gastos ordinarios, servicios municipales o mantenimiento de edificios, y lamentó la mala previsión de anteriores equipos de gobierno, que no supieron conservar en condiciones las instalaciones. «Intentamos contener el gasto, pero las cosas tienen que estar en condiciones» y no con parches.

Rotger pidió alternativas al IBI, para compensar los 2 millones de euros extra que tiene que afrontar el Consistorio. El socialista Jesús Gomila apuntó al ahorro, «controlen bien el gasto» y las subidas de presupuesto. «En el pueblo se dice que ustedes aceptan los incrementos de presupuesto, han de negociar las cosas y saber decir que no en según qué momentos», espetó, a la vez que recomendó «no externalizar tantos servicios», por ejemplo para mantenimiento, «son gastos que podrían controlar, la brigada puede hacer» estas tareas.