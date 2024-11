Las compañías aéreas británicas avanzan su operativa para la próxima temporada con una programación de vuelos entre Reino Unido y Menorca sin precedentes para un mes de abril. La oferta conjunta de Easyjet, Ryanair y Jet2.com supera en estos momentos los 20 aviones semanales desde principios de un mes que, alejado del tradicional época de ‘sol y playa’ y hasta hace nada coto reservado para el mercado nacional, parece estar ganando interés entre los visitantes extranjeros. Y en consecuencia para los operadores turísticos.

Si los planes iniciales no se tuercen –los billetes ya están a la venta– hasta ocho aeropuertos tendrán conexión directa con la Isla desde casi un mes antes de arranque oficial de la campaña. Buenas noticias para el sector turístico, en el día en que los ojos miran hacia la World Travel Market, una de las grandes citas del calendario ferial europeo, que da este martes el pistoletazo de salida en el centro de exposiciones ExCel de Londres. Allí se ha desplazado la delegación menorquina con la intención de azuzar la demanda entre el mercado británico durante todo el año.

No en vano, hay que recordar que en virtud del acuerdo de co-marketing suscrito con la Fundació Foment del Turisme, Menorca estará conectada con la capital inglesa durante todo el invierno de la mano de Easyjet, vuelos que debe mantener por contrato hasta el 31 de marzo. La novedad es que esta aerolínea, ya sin apoyo económico del Consell, multiplica su operativa en el mes de abril, con diez frecuencias semanales desde Londres Gatwick y otra desde Luton que se incorpora el sábado 5. En total ha programado la llegada de once vuelos por semana. De hecho desde la última semana de marzo ya suma un tercer vuelo a los comprometidos por convenio.

También Ryanair ha cargado en su página web vuelos entre Reino Unido y Menorca muy pronto, desde el 30 de marzo. Ofrecerá tres frecuencias –tres vuelos de ida y otros tantos de vuelta– a la semana a partir de esa fecha desde el aeropuerto de London Stansted y otras dos desde East Midlands, la región de ciudades como Leicester. El 2 de abril incorpora a su oferta dos conexiones semanales con Mánchester. En total ofrecerá siete frecuencias semanales.

En cuanto a la oferta de vuelos ordenada por turoperadores, hay que subrayar la incursión de Jet2 Holidays, que a través de Jet2.com, su compañía de low cost, se adentra en el mes de abril con una programación de vuelos que en algunos aeropuertos británicos arrancará ya el 5 de abril. Es el caso de Leeds y Mánchester. Una semana más tarde también iniciará su operativa de temporada con la Isla desde Birmingham, East Midlands, London Stansted y Newcastle, en total seis frecuencias semanales fuera de la temporada turística y con el valor añadido de que venden paquetes con alojamiento, lo que empuja a adelantar la apertura de la planta hotelera.

El turoperador que por el momento no se anima a entrar en Menorca en el mes de abril es un año más el gran gigante del sector, TUI Reino Unido, que tiene previsto su desembarco en la Isla a partir del 1 de mayo. No obstante, aunque no apueste sus aviones al avance de la temporada, este año sí ofrece paquetes vacacionales antes del inicio de campaña y no solamente en el mes de abril, sino durante todo el invierno, sirviéndose de los vuelos directos de Easyjet, con la que parece haber llegado a un acuerdo comercial.

Francia, Suiza, Italia, Portugal y Bélgica también tendrán conexión en abril

El abril menorquín está generando cada vez mayor interés entre el turismo internacional y en 2025 las compañías aéreas se han animado a conectar la Isla con diversos países europeos desde principios de ese mes. Las aerolíneas ya tienen a la venta vuelos directos al menos con Francia, Suiza, Italia, Bélgica y Portugal, todas operativas que arrancan desde el último fin de semana de marzo o el primero de abril. A destacar la gran conectividad con Francia. Entre Vueling, Easyjet y Ryanair ofrecen conexión con cuatro aeropuertos, París, Marsella, Lyon y Tolouse. Una programación de hasta 14 frecuencias semanales.