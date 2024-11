El Ayuntamiento de Ciutadella redacta el borrador del contrato de alquiler que debe presentar a los propietarios de la parcela de Sa Coma para ubicar allí un nuevo parking que dé salida a los vehículos desplazados cuando se peatonalice Es Born.

En ningún caso, ha precisado el equipo de gobierno, pagará 70.000 euros anuales como ha interpretado el PP ya que ese ha sido el importe de la modificación de crédito que ha llevado a cabo. De ser así, el Consistorio estaría abonando un 350 por ciento más de lo estimado en un informe técnico municipal, que lo sitúa en torno a los 15.500 euros anuales, ha denunciado la portavoz de los populares, Juana Mari Pons.

La modificación de crédito supone que el Ayuntamiento ha habilitado esa partida para tenerla disponible y poder hacer uso de ella cuando se cierre el trato, «pero no que todo se vaya a destinar al alquiler de la parcela», señala la responsable de Urbanismo, Sandra Moll.

En la redacción de la modificación, admite la regidora, pudo haberse cometido un error que lleva a la confusión, «podíamos haber puesto ‘varios Sa Coma’, por ejemplo, fue un error nuestro», en lugar de la palabra parking», indica.

El precio que se incluirá en el borrador para la negociación con la propiedad será un cálculo medio de lo que viene abonando el consistorio por otras parcelas de igual catalogación, según informes técnicos, en cualquier caso, «muy lejos de estos 70.000 euros con los que el PP ha querido crear confusión».

Moll recuerda que todavía no existe ninguna firma porque no se ha llegado a ningún acuerdo y precisa que el informe no se pidió a posteriori de la celebración del pleno, como dijo el PP, sino que formaba parte de la secuencia de la documentación cuya parte económica llegó en último lugar.