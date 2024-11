Red Eléctrica Española ha anunciado que este lunes han empezado las obras de ampliación de las subestaciones eléctricas de Es Mercadal y Sa Dragonera (Maó), necesarias para poder conectar los nuevos parques solares que se han construido y se están construyendo en Menorca, y que ya cuentan con derechos de acceso y conexión a la red.

Unas obras que los parques solares esperan como agua de mayo, ya que sin las ampliaciones de estas dos subestaciones no pueden conectarse a la red y por tanto no pueden empezar a producir energía. Es el caso de las instalaciones de Agrisolar en Es Mercadal (20 MW), que están acabadas desde el verano de 2023 y que desde entonces esperan la conexión a la red, pero no pueden debido a que por culpa de la larga tramitación ha retrasado el inicio de unas obras que hace ya meses que en teoria tiene los permisos para poder empezarse.

Además del Agrisolar, hay otros dos parques solares pendientes de estas ampliaciones, ambos promovidos por Menorca Renovable III. Se trata del que se desarrolla en las fincas de Binifaell y Son Orfila en Maó, que será el más grande de Balears (60 MW), y que en estos momentos está en construcción. El otro, que aún no han empezado las obras es el de Llinàritx i Binissequí en Es Mercadal (25 MW).

Red Eléctrica informa que los trabajos de ampliación consisten en la construcción de sendas posiciones de salida para la evacuación de generación renovable (EVRE), con una primera fase de movimiento de tierras, posterior desarrollo de la obra civil y, finalmente, de montaje. En cuanto a plazos, esperan que la ampliación de la subestación de Sa Dragonera esté lista en el verano del año que viene, mientras que la de Es Mercadal puede estar finalizada un poco antes.

Baterías en Es Mercadal

En paralelo, Red Eléctrica comunica que avanza en el desarrollo del proyecto de las baterías que se prevén instalar en la subestación de Es Mercadal para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en Menorca y ya ha adjudicado a la empresa NHOA Energy el contrato de suministro. REE destaca que «las baterías van a ser el mayor sistema de almacenaje de energía SATA (Storage as Transmission Asset) del sur de la Unión Europea y son las primeras de este tipo que se van a construir en España». No obstante, el proyecto aún está pendiente de las correspondientes autorizaciones administraciones para poder iniciarse, previsiblemente a finales de este año.