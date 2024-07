Si hay un ejemplo paradigmático de las trabas administrativas que se están encontrando los promotores de parques solares en la Isla es el de la planta denominada Agrisolar (Es Mercadal), una de las más grandes de Menorca, con una potencia de 20 MW. Los promotores terminaron las obras hace más de un año, pero todavía no han podido empezar a producir electricidad. La descoordinación entre los hitos exigidos por el Ministerio para la Transición Ecológica a los promotores y el despliegue de las infraestructuras necesarias para poder conectar los parques queda en este caso más que patente.

La puesta en marcha del parque depende de la ampliación de la subestación de Es Mercadal, un proyecto que avanza tortuosamente por el calvario de tramitaciones, pero que todavía no ha podido iniciar las obras, según confirmaban ayer desde Red Eléctrica, encargada de habilitar más puntos de acceso a la red con el dinero del promotor, que hace tiempo que pagó y que ve como ya ha tirado un año de la vida útil de la instalación sin poder ponerla en funcionamiento.

Los plazos para poder lograr la subvención no se han cumplido, pero los servicios jurídicos de la promotora lucharán por no perder la subvención, en este caso de 2,7 millones de euros, vistos los condicionantes que se han encontrado por el camino. La postura rígida del IDAE con otros promotores no invita al optimismo.