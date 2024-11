Vecinos y empresarios de Cala en Porter ven con preocupación el planteamiento que hacen desde el Govern de confiar por el momento en la regeneración natural de la playa antes que acometer alguna actuación para revertir el estado en que quedó el arenal tras los temporales del mes de agosto. A pesar de que en los últimos meses se ha observado una evolución positiva en la cala, en la urbanización de Alaior son partidarios de no arriesgar y de acometer una intervención que asegure el buen estado de la playa de cara a la próxima temporada turística.

Desde la Asociación de Vecinos de Cala en Porter, su vicepresidenta, Caterina Seguí, considera que es un riesgo confiar en la acción de la naturaleza, pues «el 1 de mayo la playa tiene que estar a punto, no puede ocurrir que no lo esté», por los perjuicios que ocasionaría a la actividad turística de la urbanización. Es más, lamenta cómo se está gestionando la recuperación de la playa, con las administraciones que «no se ponen de acuerdo».

Imagen del 19 de noviembre | Josep Bagur Gomila

«Ahora tenemos un puente, con una charca que se corromperá», prevé Seguí, algo que también apunta Roger Ferrer, exconcejal de Alaior y empresario en el núcleo turístico. «Es verdad que la playa se ha regenerado mucho, pero puede venir otro temporal y reducirla otra vez». Por eso apuesta por «ayudar a la naturaleza con alguna ayuda mecánica», de forma especial «en la laguna que se ha creado en el medio, será un nido de insectos, mosquitos e insalubridad».

Con su experiencia en la gestión municipal, Ferrer aprecia que «la arena que el temporal se llevó se ha quedado ahí delante», en la primera línea de mar, por lo que confía que «los temporales del invierno la devuelvan» a la orilla. Sin embargo, «no creo que se regenere tan fácilmente la zona de las dunas», de ahí que plantea una intervención que permitiera rellenar las zonas inundadas.

La misma zona, el 22 de noviembre | Gemma Andreu

«Las administraciones son muy lentas, hay demasiada burocracia y figuras de protección, LIC, ZEPA, Xarxa Natura 2000», por lo que Ferrer observa con preocupación los tempos. «Que no esperen a junio, en febrero, como máximo, debería plantearse una actuación para mitigar el impacto económico» en Cala en Porter.

Los tempos de la naturaleza

Desde el Observatorio Socioambiental de Menorca (Obsam), su director, David Carreras, cree que «es difícil de prever cómo evolucionará la playa, es un entorno que se ha alterado mucho» las últimas décadas. Así, «en Cala en Porter no hay una reserva de arena como en Es Grau, donde se ha trabajado mucho para recuperar el sistema dunar», apunta el investigador. No obstante, es optimista, «si la arena que se llevó el temporal quedó ahí delante, los pequeños oleajes del sur permitirán recuperarla», eso sí, «con los tempos de la naturaleza», los cuales reconoce que «pueden no coincidir con los tempos de los humanos». «La naturaleza hará su camino, pero nadie puede asegurar que la playa esté en 2025 como estaba antes de la DANA».

En cualquier caso, Carreras señala que «siempre recomendamos influir lo mínimo», por lo que descartaría actuaciones con maquinaria. «Si recolocamos la arena, lo haremos de una forma desequilibrada», distinta a como lo haría la propia naturaleza y generaría una alteración más en el entorno.