El potencial de la biomasa como fuente de energia renovable propia de la Isla, así como su papel en el mantenimiento del paisaje y la prevención de incendios, motivó la participación de más de 50 profesionales del sector en el seminario organizado este pasado fin de semana por la Asociación de Empresas Forestales de Menorca (Asefome).

Durante el encuentro se explicó que los bosques de Menorca crecen a un ritmo de 25.000 metros cúbicos anuales, pero que solo se aprovecha el 13 por ciento de este volumen. La consecuencia es unos bosques densos con un alto riesgo de incendios y estrés hídrico, lo que obliga a llevar a cabo una gestión activa de estas zonas. Una actividad que puede generar «valor económico mediante el aprovechamiento de de la biomasa y la producción de madera de calidad», explican desde Asefome.

El director adjunto de Transferencia del del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Francesc Cano, destacó el papel tractor que deben tener en este sentido las administraciones de la Isla con la instalación, por ejemplo, de calderas de biomasa. El director insular de Reserva de Biosfera, David Vidal, señaló que ya hay ayuntamientos que han dado pasos en este sentido. Cano invitó a romper prejuicios en este sentido, «cortar árboles con criterios sostenibles no es un problema, sino una solución que mejora la salud de los ecosistemas». El ingeniero industrial Jordi Brescó apuntó el papel de la biomasa a la hora de reducir la factura de la luz. Hubo consenso en que representa una gran oportunidad.

El presidente de Asefome, Marcelino Hernández, destacó la importancia de no percibir las empresas forestales como «asesinas de bosques», sino que «agentes que contribuyen a prevenir incendios y mantener paisajes vivos». El jefe de sección de Ibanat, Joan Santana, señaló la necesidad de «trasladar a la sociedad que la motosierra no es un problema, sino una herramienta para proteger los bosques y prevenir incendios. Talar árboles no es siempre una pérdida, sino una manera de garantizar la salud del ecosistema».