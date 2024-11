El Consell de Menorca ha nombrado a veinte nuevos funcionarios de carrera en lo que va de año y espera poder nombrar a otros cincuenta antes de que finalice el 2024. Los nuevos nombramientos responden a la oferta pública 2021-2023, que prevé un total de 21 convocatorias de diferentes perfiles, con un total de 107 plazas, tanto de turno libre como de promoción interna, de las cuales ya han finalizado once. Además, el Consell espera aprobar la oferta pública del 2024 en el próximo mes de diciembre.

Desde el Consell también están trabajando en la implantación de la carrera profesional para todo el personal laboral y funcionario de la institución y de los entes consorciados, una necesidad en la que coinciden todos los partidos, y que se planteó por primera vez en 2007. De hecho, el Consell de Menorca es el único de las Balears que todavía no dispone de este mecanismo, que ofrece a los trabajadores la oportunidad de mejorar su remuneración, a partir de un programa de actualización y perfeccionamiento de sus capacidades y de las diferentes categorías profesionales.

Nueva relación de puestos de trabajo

En este sentido, la semana pasada tuvo lugar la primera reunión de la mesa de negociación, que sirvió para calendarizar las próximas acciones. Como paso previo, desde el Consell se ha estado trabajando en la elaboración de la nueva relación de puestos de trabajo, una herramienta imprescindible para poder implementar la carrera profesional. Cabe recordar que el actual catálogo de puestos del Consell data del año 1999, con distintas modificaciones que se han ido haciendo a lo largo de estos años.

La previsión ahora es que antes de final de año se entreguen los trabajos de la nueva estructura de puestos de trabajo, y desde los sindicatos esperan que dentro del primer trimestre del año que viene se pongan en marcha los primeros pasos para iniciar un acuerdo de carrera específico, con el objetivo de que se pueda aplicar dentro del 2025. «La aplicación de la carrera profesional dependerá de lo que se alargue la negociación, pero esperamos que sea fácil, porque existen muchos precedentes, como los del Govern o el resto de consells de Balears que cuentan con perfiles similares», señala Daniel Fernández, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía y coordinador de Administración local de CCOO.

Fernández también explica que la carrera profesional de los funcionarios del Govern, que se estableció en 2008, es la que ha servido de precedente para los consells y ayuntamientos del resto de Islas, y también se usará como modelo en Menorca.

Retribución

Tomando como referencia las condiciones de la carrera profesional horizontal del personal de servicios generales del Govern, esta retribución puede suponer una prestación económica que iría de 1.300 a 4.500 euros brutos anuales en el grupo AP, y de 3.000 a 12.000 euros en el grupo de la máxima categoría (subgrupo A1). Dicha retribución no sustituye a otros pluses, como el de productividad, que el Consell prevé prorrogar un año más, a pesar de que la Sindicatura de Comptes y el propio interventor de la casa han manifestado sus dudas sobre la legalidad de este complemento tal como está planteado. Desde CCOO consideran que un acuerdo de carrera y un plus de productividad no son incompatibles, por lo que piden que se mantenga.