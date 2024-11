Son apenas una decena de casos los que las ONG ha trasladado al Centre Assesor de la Dona, dependiente del Consell, pese a que en la relación establecida entre ambos organismos figuraba que debían ser puestos todos en su conocimiento. En este sentido, la ONG precisa que aquellas mujeres cuyos expedientes no han sido trasladados al CAD se deben a la negativa de ellas mismas «al no confiar en el servicio por retraso en las citas, cancelación de ellas o tramitaciones erróneas ya vividas en este centro o porque no perciben su situación como violencia sexual o machista ya que se necesita un trabajo integral previo». El Consell reiteró ayer que todos los casos que deja la ONGpor su marcha de la Isla serán asumidos por el Centre de la Dona como se estableció en la última reunión con la ONG.