El Ayuntamiento de Es Mercadal, el municipio más afectado por la DANA del pasado 15 de agosto, ha tenido que recurrir a sus ahorros para hacer frente a las labores de reparación de las infraestructuras públicas de su titularidad. La administración local, la que tiene menos músculo financiero, reaccionó aprobando por unanimidad el 5 de septiembre una modificación contable para poder echar mano de su remanente de tesorería –lo que le había sobrado de ejercicios pasados– y destinar más de 2,5 millones a la reconstrucción, cerca del 16 por ciento de su presupuesto ordinario.

En estos momentos el Consistorio, que tenía en el banco unos tres millones de euros –también destinó alrededor de medio millón a actuaciones necesarias pero no estrictamente relacionadas con la DANA–, se ha quedado prácticamente a cero (en rigor 237 euros). Mientras tanto, sigue esperando los fondos prometidos por el Consell, el Govern y el Gobierno central, este último a través del mecanismo previsto –aunque un tanto confuso– por la declaración de zona catastrófica del pasado 1 de octubre.

«Nos gustaría poder sacar una línea de ayudas para apoyar ya a los vecinos, pero no podemos, no nos queda dinero ni tenemos capacidad administrativa, de personal, para hacer frente a este tipo de convocatorias», lamenta el alcalde, Joan Palliser. El Ayuntamiento confía en que pronto puedan llegarle fondos externos, aunque es complicado que pueda habilitar una linea de ayudas con personal propio, habida cuenta la complejidad del proceso. Los fondos que aparecen más cercanos en el horizonte son los anunciados el Consell el 26 de agosto, dos millones de euros a repartir con el otro municipio damnificado, Alaior, de los que no ha llegado nada. Esa partida económica extraordinaria del Consell fue aprobada en Consejo Ejecutivo el 5 de septiembre, pero todavía está pendiente de la redacción del convenio de transferencia, una vez ya se han recabado por parte de la máxima institución insular el inventario de daños registrados en ambos municipios.

Entre las gastos que el Consistorio ha presupuestado con cargo al remanente de tesorería destacan la restauración de caminos y puentes (1,55 millones), reparaciones y reposición de mobiliario en la sala multifuncional (136.000 euros) y la reconstrucción del campo de fútbol y del parque anexo (674.000 euros). Además se han tenido que incrementar partidas ya previstas de mantenimiento y conservación del municipio.