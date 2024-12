El Consell insular ha vuelto a recurrir cuatro años después a un préstamo bancario –y no menor, de 30 millones de euros– para poder nivelar el esfuerzo inversor previsto en los presupuestos récord de 181,5 millones que ha presentado para el año próximo. Se trata de una previsión contable –no se ha firmado todavía ningún crédito– y el objetivo de la institución es no tener que echar mano de esa cantidad máxima. Planea servirse de la saneada situación financiera de la institución para poder ejecutar las actuaciones previstas tirando de ahorros acumulados en años anteriores, aunque no está claro que pueda hacerlo, visto que en 2025 se reactivan los objetivos de estabilidad presupuestaria y la llamada regla de gasto, que limitan el uso que se le puede dar al remanente de tesorería.

El año pasado, en los primeros presupuestos que elaboró el recién llegado equipo de gobierno de Adolfo Vilafranca, ya se presupuestó un préstamo por la misma cantidad, 30 millones, pero las cuentas no salieron adelante –Vox las tumbó tras la rotura de la coalición de derechas– y en el año en curso no se ha llegado a suscribir ningún crédito. Desde 2020, entonces con el tripartito de PSOE, Més per Menorca y Unidas Podemos al frente del Consell, no se han aprobado ningunos presupuestos que recurran a nuevo endeudamiento para cuadrar las cuentas. Entonces fueron 2,9 millones de euros. 2021 fue el primer ejercicio en que la institución estaba liberada de cargas bancarias y desde entonces el capítulo de gasto en amortizaciones e intereses continúa a cero.

El informe económico y financiero que acompaña al proyecto de presupuestos que el gobierno en minoría del PP intentará a probar en las próximas semanas subraya que la bonanza económica que atraviesa el Consell –en buena parte por el bajo nivel de ejecución de las inversiones previstas en ejercicios pasados– permite a la institución afrontar nuevo endeudamiento cumpliendo con holgura la normativa en la materia. No en vano, la liquidación del año 2023 arroja una diferencia positiva entre derechos y obligaciones reconocidas de 20,9 millones y en los últimos años la evolución del ahorro neto ha sido siempre positiva, sin que exista previsión de que en 2024 se vaya a romper esta tendencia.

Hay que tener en cuenta que en los presupuestos del año próximo el Consell prevé ingresar menos cantidad de su principal fuente de financiación, el Govern, que transferirá un total de 70,75 millones, 4,9 menos que en 2024 y 10,3 millones menos de lo que figuraba en las cuentas de 2023. Este descenso se augura todavía mayor visto que Consell ha previsto en sus cuentas para el año 2025 la llegada de una partida de 9,9 millones de euros de la Comunidad para hacer frente a las inversiones en la carretera general y que finalmente no llegarán más de cuatro millones: de los 40 millones presupuestados por el Govern para este concepto ya ha comprometido 36 para Mallorca y Eivissa. Vilafranca advirtió durante la presentación de los presupuestos que si no tenían dinero suficiente, acudiría al remanente de tesorería y, de no poder, a los préstamos bancarios.