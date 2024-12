El fallecimiento de Juan Carlos Ortego, periodista que fue subdirector de 'Es Diari', ha causado un gran impacto en la redacción y entre muchos de los articulistas del periódico, que han convivido con él el día a día de este medio. Recopilamos a continuación algunas reacciones a la noticia de su pérdida.

Fuiste maestro de muchos, un guía en mis primeros pasos en esta profesión de periodista y nunca dejé de aprender de ti ni de pedir tu valioso consejo. Ortego, compañero de memoria prodigiosa y lenguaje certero, siempre fuiste generoso a la hora de transmitir tu conocimiento. Fela Saborit. Periodista

Acompaño al amigo que se está yendo. Lo sabe y me lo comenta con naturalidad. No sé qué decirle. Me callo hasta que, afortunadamente, los temas van surgiendo solos y hablamos de recuerdos compartidos, picoteando de aquí y de allá, de ese periodismo que nos unía, de hijos, de la vida. Intenta sonreír al despedirnos. Quizá lo consiguió, yo no logro más que destilar una lágrima amarga. Muy amarga» Pedro J. Bosch. Escritor, articulista y oftalmólogo

El seu mestratge romandrà per sempre entre els que vam compartir redacció amb ell. Gemma Andreu. Reportera gràfica

Juan Carlos Ortego, con una caricatura de su amigo Zaca.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Juan Carlos Ortego, una gran pérdida para la profesión y para los que creen en el periodismo. Ortego formó parte de la Junta Directiva de APIB y ayudó a impulsar el corporativismo en Menorca. Sin duda, el periodismo balear y el menorquín en particular pierden un gran referente de la prensa local y de proximidad. Ángeles Durán. Presidenta de la Asoc. de Periodistas de Balears

Vocacional. Firme en sus ideas y en la defensa de valores. Para el periodismo menorquín, un necesario contrapunto como derecha moderada, al general izquierdismo y nacionalismo imperante. Bien armado intelectualmente deja un vacío que será difícil llenar. Luis Alejandre Sintes. General (r) y presidente Fund. Isla del Hospital

Por las horas compartidas; por la lucha cotidiana en la creación de materia informativa; por ese aprendizaje común sobre la página, día a día a lo largo de años intensos: por los matices; por los disensos y otras sintonías, en las tensiones y en las calmas; por tu entrega nada servil; por el criterio emitido y la rectitud; por la combinación de paciencia y exigencia, la lealtad y la rebeldía en su justa dosis, por el celo en proyectar un buen castellano y el total respeto al menorquín. Carlangas, siempre, un maestro con estela. Isabel Rodríguez Anglada. Periodista

Allá arriba, junto a Pere Melis y Bosco Marqués, están de enhorabuena, pero aquí duele la tristeza por la pérdida de un buen tipo, un periodista formidable que, como los otros dos, se dejó su vida en el diario Menorca. Condujo los primeros pasos de la profesión a decenas de jóvenes que escribieron aquí sus primeras líneas en negro sobre blanco. Serio, discreto al tiempo que mordaz, con sentido del humor y un prodigio de la memoria, Ortego se marcha demasiado pronto aunque se queda como referente y maestro del periodismo insular, sin duda. Miguel J. Urbano. Periodista

Haciendo una entrevista a Joan Huguet, mientras corren.

«Un profesional de los pies a la cabeza; un compañero entrañable y, sobre todo, una excelente persona». Juan Cantavella. Ex director de «Es Diari»

No sé por dónde empezar. Has sido tanto para mí que no hay palabras para expresarlo. Llegué a «Es Diari» sin experiencia y con la timidez en la mochila. Y allí te encontré, con una lucidez única y una capacidad de reflexión prodigiosa, para guiarme, aconsejarme, formarme y crecer como profesional y como persona. Cuántas veces habré pronunciado ese «Juan Carlos, ¿me orientas?». Porque para mí eras, y seguirás siendo, un referente, un guía. Estoy segura que allí donde estés seguirás de cerca las noticias que afectan a tu pueblo natal y corregirás esas malsonantes preposiciones. Mercè Pons Florit. Periodista

¡Qué pena que te hayas ido, querido amigo! Solo tú podrías haber contado desde dentro cómo, con tu talento y capacidad de trabajo, junto al director Bosco Marqués desapolillasteis ‘Es Diari’ y lo convertisteis en un buen medio de información, pequeño, pero de la primera división local. Lluís Vergés. Periodista y escritor

Juan Carlos romandrà com un referent, una inspiració, per la seva mestria i dots de comunicació. Sempre amb gran capacitat d’escolta i bons consells. Era molt gran, més com a persona, pel seu tracte exquisit, empàtic, sempre ple de bones paraules. Bon viatge, mestre! Ens va quedar pendent aquell cafè a Ciutadella, que tant t’agradava. Isaac Pons de Rosa. Periodista

En enero pasado presentó a Rocío Martínez, de la Fundación Felipe González.

Era un gran profesional, un maestro del que cada día aprendías como periodista y como persona. Nunca le olvidaré. Ángeles M. Obispo. Periodista

Mi primera toma de contacto con una redacción fue contigo, Juan Carlos. El chico que empezaba sus primeras prácticas y el más joven de la plantilla, sentado frente al más veterano y curtido de todos. La edad no fue barrera para que me mostraras una cercanía, un afecto y un amor por la profesión que se mantienen más vivos que nunca pese a tu ausencia. Ahora te dedico estas líneas desde la misma mesa en que escribías y el ordenador que todavía lleva tu nombre. Descansa en paz, Juan Carlos. Pablo Rodríguez. Periodista

Un mestre per a periodistes. Sempre acurat per a ser precís, el rigor en les entrevistes i l’estil dels seus articles són un llegat que ha de servir d’exemple per a les pròximes generacions. Quan vas deixar la redacció et vam trobar a faltar, i ara que has partit per sempre, encara més. Descansa en pau. Francesc Febrer. Periodista. Redactor web

Era impensable anar a fer feina a la redacció de Maó i no creuar unes paraules amb en Juan Carlos. Sempre amb el futbol i la política com a teló de fons amb jo, no li costava gens demanar-me qui va amb el meu Barça i amb la meva bitzèrria per la independència de Catalunya. Sempre amb aquell to amable, afectuós, respectuós i atraient que feia què, tot i estar bastant allunyats ideològicament, ens acomiadàssim amb un somriure. I sí, no seré jo que el descobreixi, un periodista com la copa d’un pi. Joan Josep Juanico Fedelich. Periodista d'esports

Sempre va tenir amb jo un tracte amable, comprensiu i molt professional. Me va ajudar en temes que m’ interessaven. Esteam d’ acord en moltes coses. En es seu dia li vaig suggerir ser nombre 1 a n’ es CIM per Ciudadanos. S’ho va pensar. Darrerament va ajudar a Iniciativa por Mahón. Lament molt sa seva mort. DEP. Juan José Gomila Félix. Empresario bisutero y articulista.

Juan Carlos, me he enterado de que te has marchado y los has hecho en silencio, dejando en nosotros el ejemplo de tu humildad y tu incansable búsqueda de la verdad. Nunca buscaste protagonismo, pero siempre estuviste dispuesto a compartir tu opinión sabia cuando era necesario. Aunque tu cuerpo haya cruzado a la otra orilla, tu espíritu y recuerdos permanecen vivos en quienes te conocimos. No es un adiós, sino un hasta luego. Un abrazo amigo. Joan Huguet Rotger. Abogado y ex presidente del Consell

En memòria d’un periodista excepcional, la passió del qual per la veritat va il·luminar moltes vides; el seu compromís professional i calidesa humana sempre viuran als nostres cors. Que el seu llegat inspiri les generacions futures en recerca de la justícia i la veracitat. Descansi en pau, Juan Carlos Ortego. Sili Pons. Escriptora

Es difícil para mí describir en solo unas frases los intercambios de carácter periodístico que mantuvimos en mis múltiples visitas realizadas donde estuvo ubicado el ‘Menorca’ en la calle Virgen de Gracia. Tu simpatía y profesionalidad quedarán siempre en mi recuerdo. Descansa en paz. Jesús Jusué. Articulista

En Juan Carlos va ser un molt bon company de feina, generós i considerat, amb una memòria prodigiosa i molt culte, sense caure mai en la pedanteria. Però sobretot era una persona molt sensible amb els demés, tenia el do de captar les persones i adaptar-se a elles perquè se sentissin còmodes. Sempre viurà en el record de tots els que formen el Diari. Maria Ruiz. Dissenyadora gràfica

Teníamos muchas tertulias pendientes. Con una mezcla de tristeza y agradecimiento, quedarás vivo en mis recuerdos. Alejandro Río. Profesor y articulista

En la redacción, con algunos compañeros: Miguel J. Urbano, Pep Mir y Mercè Pons.

Vaig tenir la sort de tenir-lo com a mestre sent jo becària d’aquesta redacció i ell en el càrrec de redactor en cap. Fascinada sempre per la seva escriptura, el seu domini de la llengua, les seves entrevistes i columnes d’opinió. Afortunadament, la seva veu i estil queden per sempre a l’hemeroteca. Periodista de raça, descansa en pau. Sonia Marquès. Periodista

Un dels meus primers records de n’Ortego té 40 anys i està lligat a la radiofonia, en temps de Radio 80. Ens va impartir un curset de ràdio i tot seguit un grup de set alumnes vam gosar presentar el treball «La transició a Menorca», que mereixeria el premi Ateneu de Maó 1985 de periodisme no professional. Segurament tenia tant de n’Ortego com dels titulars. Gràcies Juan Carlos, no t’oblidarem. Adolf Sintes. Investigador membre de l’IME

En Juan Carlos Ortego tenia les virtuds dels grans periodist.es: curiós, amable, serè, fiable i excel.lent narrador Vicenç Arnáiz. Psicòleg i escriptor

A los que escribimos nos queda el consuelo de que las palabras que dejamos nos sobrevivirán en el tiempo. Pero no todos pueden dejar palabras tan buenas y únicas como las tuyas. Gracias por esas primeras lecciones de periodismo y de vida. Dino Gelabert Petrus. Periodista

Entré a formar parte de esta gran familia de ‘Es Diari’ gracias a la confianza que depositó en mí. Años más tarde, cuando se incorporó como jefe de Comunicación en el Ayuntamiento de Mahón, nuestra relación se estrechó aún más por mi labor profesional en el mismo. Gran maestro dispuesto siempre a enseñar con el ejemplo, el motivo y el argumento. ¡Cuántos secretos y confidencias se llevará consigo! Descansa en paz, Juan Carlos. Los que tuvimos el honor de conocerte y tratarte, no te olvidaremos jamás. Gracias por todo. Joan Sans Payeras. Articulista

Juan Carlos, has partit massa prest, deixant un gran buit dins es Diari Menorca, i els lectors trobarem a faltar els teus escrits. Però deixes ben marcades les teves petjades, que perduraran en el temps. Toni Olives. Col·laborador d''Es Diari'