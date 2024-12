Los bomberos del parque de Ciutadella mantienen el plante y se niegan a realizar horas extras después de la nueva reunión que mantuvieron ayer con el conseller de Cooperación, Simón Gornés, y el director insular, Antonio Periano. La falta de efectivos puede provocar, por tanto, que algunos turnos estén por debajo de los 5 o 6 profesionales, mínimo exigido en el plan normativo, como ya sucediera hace dos semanas en el parque de Maó, según denunciaron los profesionales y negó el conseller.

Las desavenencias entre algo más de la mitad del colectivo de la Isla, fundamentalmente los de Ciutadella, y el equipo de gobierno viene de lejos, y sigue sin resolverse, más allá de la renovación puntual de tres bomberos que habían acabado su contrato el día 30.

Gornés se desplazó al parque de Ciutadella para informar de los cambios en el servicio tras la controvertida marcha del anterior jefe, Joan Rosselló, quien realizó graves acusaciones sobre la gestión del servicio y haber recibido presiones que no han sido rebatidas por el conseller.

Quedan como jefes interinos Biel Moll, en Ciutadella, y Juanjo Franch, actual responsable de Maó, como jefe insular hasta que no se cubra la plaza en comisión de servicios ya en proceso.

La buena predisposición que asegura tener el Consell no les basta a los profesionales de Ciutadella porque entienden que tras el inicio del desencuentro el pasado mes de junio apenas se ha avanzado en las reuniones del grupo de trabajo para atender sus reivindicaciones.

Los bomberos rechazan la elección «a dedo» de los dos nuevos jefes, aunque sea provisional. Si ellos han de superar exámenes selectivos y pruebas de capacitación, no entienden que los nuevos responsables del parque de Ciutadella y de Menorca no deban hacerlo y que no se abra un proceso selectivo para nombrarlos. Gornés explicó que la elección de Moll y Franch responde a criterios de experiencia y antigüedad, que tampoco se sostienen, indicaron los bomberos, puesto que los hay con más años en el cuerpo.

Además los bomberos piden que se cambie el sistema de localización, que se retire la obligatoriedad de que tengan que residir en la Isla, como aplicó el Consell hace unos meses, y que se les reconozca la categoría profesional de bomberos-conductores como la tienen reconocida en otros colectivos del mismo sector en Balears que redunda en un plus en la nómina. «Si quieren que confiemos, necesitamos que nos lo demuestren con hechos», indicaron los bomberos al conseller.

El conseller, Simón Gornés, declinó ayer valorar la reunión mantenida con los bomberos alegando que había sido un encuentro informativo.