El Parlament instará al Govern a revisar la Ley 10/2014 de Ordenación Minera de las Illes Balears para que se tenga en cuenta la idiosincrasia y necesidades específicas de Menorca. Asimismo la Cámara instará al Ejecutivo a tomar medidas para evitar la necesidad de importar piedra de marés de fuera de la Isla, según lo acordado en la última Comisión de Economía del Parlament por unanimidad de los grupos políticos. La Proposición No de Ley fue defendida por el diputado del PP, Jordi López Ravanals, quien logró el apoyo del PSOE, Més per Menorca y Més per Mallorca para sacar adelante una PNL que pone de manifiesto el contrasentido de tener que desplazar barcos con piedras desde Mallorca al no poder extraer en las canteras menorquinas. Los grupos de la oposición no vieron mal abrir ese debate aunque con una enmienda de Més per Mallorca para introducir el fomento de la circularidad y el aprovechamiento de los materiales de demolición.