El equipo de gobierno del Consell de Menorca ha decidido aplazar el pleno para la aprobación inicial de los presupuestos de 2025, que en un principio estaba previsto para este viernes día 13, y de momento no hay fecha confirmada para llevarlo a cabo. La razón que hay detrás de la demora es que el PP no tiene asegurado el apoyo de la consellera de Vox, Maite de Medrano, y tampoco ha realizado movimiento alguno para tratar de convencer al PSOE o Més per Menorca.

Un calendario inicial, entregado a los distintos grupos políticos del Consell a mediados de noviembre, establecía que la aprobación inicial de los presupuestos se iba a votar en el pleno el viernes día 13. Así lo recogen algunos consellers del PP en sus agendas públicas. Todos los hitos del calendario se han ido cumpliendo, hasta que este lunes el equipo de gobierno comunicó a los grupos de la oposición que no se convocaba el pleno previsto y se dejaba en suspenso la fijación de un nuevo día. El PP necesita el voto favorable o la abstención de Maite de Medrano para no repetir la historia del año pasado, cuando las cuentas de 2024 no salieron adelante por la oposición de la consellera de Vox. Como consecuencia, se tuvieron que prorrogar los presupuestos de 2023, elaboradas por el pacto de izquierdas. El panorama en esta ocasión parecía algo más despejado, a pesar de la consigna de Vox de no pactar presupuestos autonómicos con el PP, puesto que desde el partido dirigido por Santiago Abascal aclararon que de esta orden quedaban exentas administraciones de rango inferior. La sorpresa llegó este lunes, durante la celebración de una junta de portavoces previa al próximo pleno ordinario de la institución, cuando el equipo de gobierno comunicó que el pleno se aplazaba. Las explicaciones iniciales no convencieron en absoluto a la oposición, que insistió al respecto puesto que la alternativa planteada, el día 23, no les agradaba. El presidente Adolfo Vilafranca acabó reconociendo que no convocaría un pleno sin tener asegurado el apoyo de Vox. El apunte No habrá votación sin un acuerdo previo con Maite de Medrano Durante la junta de portavoces en la que este lunes se evidenció que el grupo del PP vuelve a tener problemas para cerrar la aprobación de los presupuestos del Consell para 2025 con los votos suficientes, Adolfo Vilafranca propuso como fecha alternativa el día 23, lunes previo a Nochebuena, puesto que el día 13 existían inconvenientes relacionados con la asistencia de Maite de Medrano. Esta no estaba en la junta de portavoces para refrendarlo. Pero el día 23 no es posible la asistencia de todos los consellers de la oposición, puesto que alguno estará de viaje esa fecha. Y en una votación tan ajustada y trascendental, no es poca cosa. Por ello, el PSOE se plantó. Si es para evitar ausencias, ni 13 ni 23. Fue entonces cuando Adolfo Vilafranca aludió a que no convocaría el pleno de presupuestos sin tener un acuerdo previo con Vox. Cabe recordar que Maite de Medrano no ha presentado, como el año pasado, alegaciones a la propuesta de presupuestos del equipo de gobierno.