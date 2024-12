Héctor Pons, alcalde de Maó, ha sondeado al concejal Xisco Cardona, ex de Vox y ahora no adscrito, sobre la posibilidad de que se abstenga en la votación de los presupuestos para el próximo año, que el equipo de gobierno lleva al pleno del próximo jueves.

Ante la posición crítica de Ara Maó, que no ha desvelado el sentido de su voto, la abstención de Cardona podría ser la única opción de aprobar el proyecto de cuentas para el próximo año. Los votos favorables del PSOE (8) y los votos en contra del PP (8), si Ara Maó se abstiene y Cardona también, el voto de calidad del alcalde permitiría aprobar el presupuesto. Si el concejal no adscrito vota en contra, que es lo más probable, y Ara Maó no lo hace a favor, la propuesta no saldrá adelante.

Xisco Cardona ha confirmado estos contactos. Explica que no ha visto en el proyecto de presupuestos ninguna de las ideas que planteó a Héctor Pons, especialmente la que se refiere a «una pequeña rebaja del IBI, una reducción de los ingresos de unos 300.000 euros que sería un gesto para los ciudadanos, una especie de compensación por el coste de tener que volver a comprar agua embotellada, tras la clausura de la desnitrificadora».