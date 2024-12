Una semana después de haber desconvocado el pleno que debía aprobar los presupuestos del Consell de Menorca para 2025, los primeros del gobierno del PP en minoría tras romper con Vox, ambos partidos han llegado a un acuerdo que permitirá sacar adelante las cuentas del próximo año y dejar de prorrogar el presupuesto heredado de los partidos de izquierda en 2023.

La nueva sesión se ha convocado para este viernes a las 9 de la mañana con un único punto en el orden del día. Todavía no se conocen los términos del acuerdo entre PP y Vox, pero el presidente Adolfo Vilafranca ya anunció al resto de grupos de la oposición, PSOE y Més per Menorca, que no se convocaría la sesión hasta tener asegurado el visto bueno de su socio preferente para sacarlo adelante.

Lo cierto es que la única representante del partido de Santiago Abascal en Menorca no ha presentado ninguna alegación al proyecto de presupuestos al PP. Ni total ni parcial. Tampoco para cuestionar algunas de sus críticas recurrentes a la institución de la que forma parte, como la abundancia de subvenciones públicas o las ayudas al fomento del catalán.

En buena sintonía

La buena sintonía entre los populares y la consellera de Vox se evidenció en el pleno ordinario de este lunes. El portavoz del PP, Joan Pons Torres, defendió en varias ocasiones a Maite de Medrano. Afeó a los partidos de izquierdas que atribuyeran connotaciones negativas a la que fue efímera consellera de Vivienda este mandato.

Esta proximidad ya fue interpretada por la portavoz del PSOE, Susana Mora, como un síntoma de buena sintonía entre ambos partidos en un momento en el que se está negociando el apoyo o la abstención de Vox para sacar adelante los presupuestos de 2025. Lo que intuían se habría confirmado pocas horas después.