El GOB ha convocado un nuevo acto para protestar contra la masificación turística, que tendrá lugar el sábado 28 de diciembre en la plaza Conquesta de Maó, en el marco de la campaña Via Menorca.

La entidad ecologista destaca que pese a que «la isla no hace más que incrementar cada año el número de turistas», resulta que «disminuye la renta per cápita», hasta el punto que «cuando venía una tercera parte de lo que hay ahora, se repartía mucho mejor», abogando por un decrecimiento de la actividad turística. «Seguir creciendo solo puede significar vivir cada vez peor. Es como un modelo extractivista que genera dinero que no se queda en la isla y que se traduce en una pérdida de calidad de vida para los residentes», asegura.

El GOB incide en las consecuencias de «la creciente presión humana sobre Menorca» que afecta «a los recursos hídricos, el consumo de energía o la producción de residuos», además que «presiona a nivel social, haciendo cada vez más inviable el acceso a la vivienda, deshaciendo la red comercial de los barrios y aumentando los costos de la vida en general».

También critica que, pese a estos efectos de la masificación, el Consell plantee un incremento del 45 por ciento en las partidas destinadas la promoción turística, «mientras recorta en las ayudas al transporte público o no soluciona el tema de la vivienda».Con todo, el GOB asegura que quieren «combatir esta dinámica suicida» y que «el turismo tenga la dimensión adecuada».

El GOB con la campaña Via Menorca ha organizado en los últimos meses varias protestas contra la masificación turística, como la que tuvo lugar en agosto en el centro de Ciutadella, la de un mes antes en la playa de Cala en Turqueta o la más multitudinaria la que se celebró en la plaza de la Biosfera el 8 de junio, que concentró un millar de personas.