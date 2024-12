No us puc explicar com van arribar aquests papers vells (i secrets!) a les meves mans perquè no me’n record. Es tracta de l’informe que enviava regularment (setmanalment o quinzenalment) el comissari de policia de Mahón als seus superiors, supòs que el delegat del Govern i que ens parlen d’una societat encara vigilada, amb especial esment per controlar possibles brots de protesta contra el govern, organització de forces opositores i comportament d’intel·lectuals i estudiants en una illa on no passava res mai. Ja és curiós el paper que es donava a intel·lectuals i estudiants el 1958, supòs que pel que ja tenien a llocs com Madrid, Barcelona, Euskadi, etcètera i el temor que el foc no prengués també a Menorca. A més d’això, aquests informes posen de manifest una xarxa d’informadors presents en la societat i un seguiment de la vida econòmica. De fet, de la lectura d’aquest «informe secreto» podem veure bellumes de com es vivia a Menorca aquell 1958 i com apareixen problemes com la falta de finançament públic, les promeses incomplides, el cost dels transports, el greu problema de l’habitatge, els danys ocasionats pels desastres naturals sobre l’agricultura, etc., que no són molt diferents de la llista de problemes que tenim avui sobre la taula. Això sí, en la relació que fa el comissari en falta un: el turisme, al qual no dedica ni un comentari, més que res per la seva inexistència. He volgut reproduir aquest informe que avui ens pot fer somriure per tres raons: a) per recordar que la de la postguerra va ser una societat sota vigilància i control; b) per apuntar un possible treball per a joves historiadors en el cas de tenir accés a la totalitat d’aquests informes periòdics que ens mostren la visió que es tenia de la vida a Menorca per part de les autoritats del règim; c) per traçar vies de continuïtat històrica a l’hora d’entendre la societat actual. Això, o simplement per passar una estona amb les coses dels nostres avis.