Desde Ara Maó insisten en que la auditoría informática tiene que servir «para saber exactamente qué pasó con el informe de Hidrobal» que tardó un mes en ser leído por el equipo de gobierno. Además, aseguran que debe permitir implementar nuevos protocolos de actuación en la gestión de los expedientes en caso de que fuera necesario. «Nosotros no perseguimos fantasmas, pero no puede ser que expedientes tan importantes como el de Hidrobal puedan llegar a depender de una sola persona», enfatiza Tutzó, quien remarca que ahora es necesario trabajar para que una situación similar no vuelva a suceder. Tutzó también subraya que, en el marco de la aprobación del presupuesto, han trasladado al PSOE la urgencia de que el Ayuntamiento vuelva a priorizar la transparencia en su gestión.