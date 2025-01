El área de Movilidad y la Policía Local de Ciutadella están de acuerdo en no reinstaurar el semáforo ‘foto-rojo’ sin antes poner en marcha una campaña «pedagógica» que informe oportunamente a la población. «Se trata de una medida de seguridad de la circulación que no obedece a ningún afán recaudatorio», aclaró ayer el inspector jefe de la Policía, Diego Pastrana. «Si ahora no multamos es porque, sencillamente, no se dan las condiciones informáticas y de sanción que sean las más convenientes para el ciudadano. Actuaremos con pedagogía, no vamos a ir a ‘cazar’ a nadie», afirmó.

Esta misma intención fue la que ya empujó meses atrás al departamento de Movilidad a incrementar la señalización en la zona, añadiendo un cartel luminoso y aumentando el tiempo de espera entre que el semáforo pasa de verde a rojo para así atender las quejas ciudadanas. Los cambios introducidos han tenido efecto para los ciclistas que circulan por el carril-bici, que ya no pueden cruzar aprovechando el lapso en que el semáforo está en ámbar. Los estudios realizados por la DGT en las ciudades españolas en las que ya es operativo calculan que el semáforo´foto-rojo’ reduce el número de accidentes en las zonas en las que se instala hasta en un 20 por ciento.