El decreto ley 6 /2023 de medidas urgentes del Govern para paliar la emergencia habitacional permite transformar edificios inacabados y con la licencia caducada en viviendas a precio limitado, pero de momento no ha surtido ningún efecto en Menorca. Para el presidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, Miguel Ángel Sicilia, el problema para que los llamados ‘esqueletos’ de anteriores crisis inmobiliarias se concluyan es que «falta confianza» por parte del sector. Este profesional considera que la medida es positiva pero las empresas privadas sienten «incertidumbre ante la Administración, no hay suficiente seguridad jurídica» y al mismo tiempo indica que, «si no se recuperan esos edificios inacabados es porque no salen los números». La posibilidad de que los ‘esqueletos’ repartidos por la Isla pudieran retomarse y generar vivienda a precio asequible se anunció en junio de 2024 y se creó una expectativa, ante la escasez de pisos, que no se ha visto cumplida. Los restos del estallido de la burbuja inmobiliaria aún están presentes, en forma de inmuebles paralizados, en municipios como Es Mercadal, Alaior y Es Castell.