A pesar de que desde el Grupo Hestia Alliance no han confirmado de manera oficial su voluntad de poner fin a su presencia en Menorca, lo cierto es que la empresa ha ido renunciando a los centros geriátricos que gestionaba en la Isla.

Sin ir más lejos, el año pasado Hestia declinó seguir gestionado el geriátrico de Sant Lluís y ya no se presentó a la licitación de la nueva concesión, que pasó a manos del grupo Serveo. En ese caso, los trabajadores en plantilla, a excepción de aquellos que fueron contratados como mejora particular por Hestia fueron subrogados por la nueva empresa.

La de Sant Lluís fue la segunda residencia que pasó de Hestia a Serveo, una situación que ya se había dado con anterioridad en el geriátrico de Es Mercadal.

Desde el Ayuntamiento de Alaior, la concejala del Área Social, Maria Antònia Pons, apuntaba ayer hacia un cambio de rumbo en la gestión de la empresa. «No nos han manifestado ningún motivo concreto por el cual no quieran continuar con la gestión de la residencia, pero han cambiado de gerente y lo que detectamos es que hay un criterio diferente, y que la dirección de ahora no tiene el mismo interés en la Isla», señala Pons, quien remarca que «es evidente que no tienen ganas de seguri aquí». En este sentido, la concejala asegura que si el problem hubieran sido las deficiencias del edificio, la situación se podría haber reconducido.

Patrocinio del baloncesto

En agosto del año pasado, la Fundación Hestia renovó por séptimo año consecutivo como patrocinador principal del Bàsquet Menorca, con el objetivo de seguir trabajando durante una temporada más en favor de la salud mental.

A través del proyecto #MatealEstigma, desde 2018 la Fundación Hestia y el Bàsquet Menorca han beneficiado a más de 5.000 usuarios de dispositivos de salud mental, y en sus actividades han participado un millar de niños y jóvenes, así como un centenar de empresas, centros educativos y clubes de baloncesto de toda España.