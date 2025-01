Jesús Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos de Acción Humanitaria (Iecah). Es colaborador habitual de RTVE o La Sexta, como experto en relaciones internacionales, seguridad nacional y construcción de la paz y prevención de conflictos y el mundo árabe. Este viernes hablará en el Ateneu de Maó (19.30 horas) sobre el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

¿Cómo valora este regreso?

—Supone una nueva etapa en la que nos quedamos a la espera de ver cuántas de sus palabras se convierten en realidad. De una manera más grave o menos, estamos en la lista de damnificados, junto con ucranianos, palestinos y otros. La Unión Europea no parece que vaya a verse beneficiada.

¿Y sus primeras medidas?

—Ha intentado transmitir que cumple lo que dice, mirando a sus simpatizantes y a sus votantes. Sabe que va a encontrar obstáculos, como ya está ocurriendo con algunos jueces que se resisten y tratan de bloquear esas primeras medidas. Pero sabe que cuenta con la mayoría en las dos cámaras, con el respaldo absoluto del Tribunal Supremo y cree que puede sacar muchas adelante. Hay un segundo elemento a considerar, la venganza contra quienes le obligaron a abandonar la Casa Blanca en 2021, nunca ha reconocido la derrota electoral. Ha cesado a responsables de la comisión de investigación del asalto al Capitolio, ha quitado permisos de acceso y niveles de seguridad a personajes de aquella época, incluyendo al doctor Fauci, o al general Miller.

Parecía que su carrera política había acabado, pero...

—Se ha llevado por delante al Partido Republicano en una deriva cada vez menos democrática y está polarizando más a una sociedad que algunos ven ya acercándose incluso a una guerra civil. Ha aprovechado los errores de otros y, queramos reconocerlo o no, conecta con una población que ha reaccionado frente a una deriva que entendían perjudicial para sus intereses, en ámbitos rurales e industriales, convirtiendo los inmigrantes en responsables de sus problemas y apuntando a soluciones fáciles a problemas complejos, y le ha reportado ese caudal electoral. Desgraciadamente no es solo EEUU el que está haciendo del tema migratorio una baza electoral, está funcionando en la Unión Europea, para muchos partidos que se acercan a posiciones de la ultraderecha. Trump ha sabido capitalizar el malestar de la globalización desigual que ha ido dejando cada vez más a gente atrás. En clave migratoria, los hace responsables de todos los males, ha hecho lo mismo en el terreno de la Agenda Woke, con el tema identitario, ha convertido en enemigos a los que deben ser aliados, dibujando un panorama donde China sería la encarnación del mal y con una cara comercial que va a utilizar contra aliados europeos.

¿Imponiendo aranceles?

—Va más allá. Hace décadas que EEUU es el garante último de la seguridad de sus aliados europeos. Cabe imaginar que el vínculo transatlántico se va a debilitar, Trump exige un incremento del gasto de defensa en un 5 por ciento del PIB de cada aliado; ni EEUU está en ese nivel. A eso se le añade el clima generalizado de guerra comercial, en que China y los países europeos van a estar afectados por las decisiones de Trump, que no parece interesado en hablar con la UE, sino en establecer una relación bilateral con los países, entendiendo que la relación de fuerzas es tan ventajosa para EEUU, que le permitirá imponer su dictado.

¿Es justa la demanda sobre la OTAN?

—Si la UE quiere defender sus intereses, debe asumir de una vez la necesidad de contar con sus propios medios para defenderlos. Eso se llama autonomía estratégica, pero no veo una voluntad política. Desgraciadamente, entre los 27 hay diferentes posturas: unos consideran que con la OTAN es suficiente, y eso supone aceptar la dependencia y la subordinación a EEUU; y otros consideran que ha llegado el tiempo de dotarnos de nuestras propias capacidades.

¿O sea, extinguir la OTAN?

—No necesariamente. El vínculo transatlántico está desequilibrado, se trataría como mínimo de reforzar el pilar europeo para que cuando los intereses comunes, y hay muchos, de la UE coincidan con los EEUU, puedan sumar fuerzas e ir juntos, pero cuando no coincidan, que los europeos tengan sus propios medios sin tener que contar con el permiso de Washington.

¿Qué opina del alto al fuego en Palestina?

—No hay paz a la vista. Hay un mínimo respiro temporal de la violencia, pero Donald Trump, como ya hacían Joe Biden y los anteriores, está concediendo a Benjamín Netanyahu, al que va a recibir de inmediato en la Casa Blanca, una carta blanca para que pueda desarrollar sus planes. Planes que consisten en negar la más mínima posibilidad de que los palestinos puedan tener una vida digna en el territorio de Gaza y Cisjordania, en evitar como sea que tengan un estado propio. Trump va a bendecir los próximos pasos de Israel, que consisten, básicamente, en vaciar Gaza, anexionar Cisjordania y seguir redibujando el mapa regional con esa intención declarada de conseguir el dominio territorial de todo lo que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

¿Ni Europa se pone de acuerdo?

—Mientras países como Alemania no se van a desmarcar de su alineamiento con Israel, haga lo que haga, por consideraciones históricas, complejos mal curados; otros intentan ser un poco más coherentes entre los valores y principios que dicen defender y lo que realmente están haciendo. Eso bloquea la posibilidad de que la UE vaya más allá de condenas y lamentos.

¿Ve un final cercano al conflicto?

—Después de seis guerras árabo-israelíes, de dos intifadas palestinas y de seis operaciones de castigo de Israel en la franja de Gaza, ha quedado demostrado que los palestinos no van a ceder, no van a dejar de resistir aunque sean la parte más débil de la ecuación. También ha quedado demostrado que Hamás no va a ser eliminado por la fuerza. Es cuestión de tiempo ver cuándo volverán a producirse actos similares de resistencia armada contra la ocupación; e Israel no está dispuesto a poner fin a la ocupación ilegal. El conflicto no tiene una solución a corto plazo. Seguiremos viendo episodios similares o más graves, con Israel intentando dominar territorialmente la zona, para que los palestinos entiendan que es imposible que puedan tener un futuro en ese territorio. Los palestinos no van a conseguir nunca, por sus propias fuerzas, poner fin a la ocupación israelí. Por otro lado, la UE está fragmentada y EEUU está dispuesto a seguir respaldando diplomática, económica y militarmente a Israel. Es difícil ser optimista.

¿Y la ocupación de Ucrania?

—Se ha producido un cambio: la opinión pública ucraniana es cada vez más reticente a incorporarse a filas para combatir en primera línea. Una mayoría de la población parece apoyar algún tipo de acuerdo. En el campo de batalla Rusia controla cada vez más territorio ucraniano, aunque sea a ritmo lento y aunque sea cierto que Ucrania tiene mayor capacidad para golpear de manera selectiva objetivos en suelo ruso. Pero Ucrania no tiene capacidad militar para vencer a Rusia. Si a eso se le añade que Trump anuncia que recortará la ayuda a Ucrania, siendo su principal apoyo económico y militar, coloca a Zelenski en una situación insostenible, no tendrá más remedio que sentarse con Putin, a negociar un acuerdo que apunta a que Ucrania perderá su integridad territorial. Aproximadamente un 20 por ciento quedará en manos de Rusia y tendrá que aceptar que no entrará en la OTAN. Queda por saber si eso va a ser el final o solo un paréntesis y que se reactivará la violencia por parte de Rusia, para controlar más territorio. Queda por saber qué papel van a tener los países europeos, que serían llamados a desplegar tropas en la línea de marcación en ese hipotético acuerdo para dar garantías a Ucrania de que Rusia no quiere volver a las andadas. En cualquier caso implicaría un desastre humanitario y una destrucción considerable del país, lo cual hace más difícil la reconstrucción.