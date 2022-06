Un turista anglès de 23 anys s'ha precipitat aquesta passada matinada des d'una alçada de 3 metres al Passeig Marítim de Ciutadella. Ha estat una de les incidències més destacades de la nit, tot i que no hi ha hagut més incidents greus durant el Dissabte de Sant Joan.

L'home ha caigut a zona hora de roques al carrer Bisbe Juano, a l'alçada del bar Fusion. Van intervenir Policia Local, bombers i 061. Va patir una fractura al braç i va ser traslladat a la Clínica Juaneda, i es troba estable i amb pronòstic menys greu.

Nit sense incidents greus

Durant la nit del 23 al 24 la Creu Roja ha atès 42 persones. Vint d'elles són per intoxicacions etíliques, que van ser ateses a l'hospital de campanya situat al col·legi Joan Benejam, a la plaça des Born.

A les corregudes de sa Plaça, es van fer 10 assistències (dos traumatismes, tres etílics, dues fractures i altres tres de diversa consideració); i al Caragol de Santa Clara s'han atès 22 persones (set per luxacions, dues fractures, dues intoxicacions etíliques, sis per contusions i cinc per assistències de diversa consideració i s'han efectuat tres trasllats a centres sanitaris).

Per la seva banda, el SAMU 061 també ha realitzat 57 assistències durant la nit, la majoria també per intoxicacions etíliques i atacs d'ansietat.

Pedres a la carretera de Cala en Blanes

Segons ha informat la Policia Local, tampoc s'ha efectuat cap detenció durant el Dissabte de Sant Joan. El subinspector, Luis Sánchez, ha advertit però d'una pràctica que s'ha tornat a reproduir a la carretera de Cala en Blanes: la col·locació de pedres de la paret seca a las corbes de la via, per, sospiten, provocar accidents de circulació. Açò ja es va detectar a les anteriors festes de 2019, i no es descarta posar policies de paisà a les festes de l'any que ve.

Baralles

La Policia Local també va intervenir en dues baralles en les que va identificar els implicats. Una d'elles a les 2.30 de la matinada al Pla de Sant Joan, en la que va resultar ferit un home mallorquí de 29 anys; i una altra, a les 2.43 de la matinada, al domicili d'una dona ciutadellenca de 43 anys després que dues persones van intentar entrar a ca seva i agredir-la. D'altra banda, els agents locals també van identificar dues persones que van intentar usurpar un habitatge a les 15.15 hores.

Balanç positiu del Dissabte de Sant Joan

La batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, i el subinspector de la Policia Local, Luis Sánchez, han fet una valoració positiva de com ha anat el Dissabte de Sant Joan, una jornada que ha transcorregut sense incidents greus ni cap detenció. La batlessa ha remarcat que en general "la gent s'ha comportat i s'ha vist que la gent venia amb ganes de fer festa". Ha apuntat que podria ser el resultat de les campanyes de conscienciació que s'han fet a tots els visitants. El subinspector ha remarcat que ens hem de felicitar, perquè s’ha demostrat que els dispositius de seguretat han funcionat a la perfecció i la valoració és totalment positiva».