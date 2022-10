Un año y 9 meses de prisión es la condena pactada que recayó est miécoles sobre un hombre de 31 años, natural de Ciutadella, como responsable confeso de haber robado en tres bares de la ciudad, una pastelería y una estación de servicio en Cala en Blanes.Los cinco robos con fuerza, uno de ellos no consumado, los perpetró entre el 16 y y el 21 de abril de este mismo año.

El acusado, con problemas relacionados con la adicción a las drogas, que han supuesto un atenuante, admitió su culpa lo que permitió que su abogado, José Luis Sintes, la acusación particular y el fiscal pudieran alcanzar un acuerdo de conformidad.En virtud de ese acuerdo si no vuelve a delinquir en los próximos dos años, no se ejecutará su ingreso en prisión.

El próximo paso será acordar las mensualidades que deberá pagar el hombre para hacer frente a las indemnizaciones a los dueños de los cinco locales en los que perpetró los robos con fuerza, los bares de Calós, Bananas y New Wave, la pastelería Can Padet y la gasolinera de Cala en Blanes.

En la mayoría de ellos apenas pudo conseguir dinero en metálico de las cajas registradoras que buscaba pero sí fueron más importantes los desperfectos que causó en las puertas que tuvo que violentar para acceder a estos locales. En total los daños ocasionados rondan los 6.000 euros, según incuye el escrito de acusación del ministerio fiscal.