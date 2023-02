«Lo que ha pasado con la casa de esta señora preocupa mucho al vecindario de Son Vilar», explica un propietario de la misma urbanización del municipio de Es Castell. El temor se extiende porque en la misma situación del inmueble de la calle de Es Castell, que primero fue ocupado y luego alquilado tras cambiar la cerradura, se encuentran otras viviendas cuyos dueños no residen en la Isla todo el año.

«Hay casas de gente que solo viene en verano unas semanas, y tal y como se está poniendo la situación, hay motivos para estar preocupados». Máxime, añade el mismo vecino, «cuando la policía apenas aparece por Son Vilar, como sucede con el descuido de las calles y la vegetación que crece».

La práctica de ocupar una casa deshabitada se extiende en Menorca gracias a la impunidad de la legislación, señala José Pons, director comercial de Bonnin Sansó. «Ya no la ocupan porque no tengan donde vivir, sino para realquilarla y lucrarse o porque así no tienen que pagar, aunque puedan hacerlo», afirma.