Durante las 12 horas en las que no recuerda qué hizo ni donde estuvo, posiblemente porque tenía anulada su voluntad y su memoria, el hombre llamó a su jefe en dos ocasiones para pedirle un pago adelantado con dos transferencias de 200 euros cada una, mediante bizum, que eran para una necesidad de su mujer, argumentó. «Hablaba con normalidad, lúcido y me dijo que le hiciera este pago pero que lo enviara directamente al número de su esposa». El jefe explica que le creyó en todo momento, y le transfirió los dos envíos de 200 euros cada uno, pero posteriormente los datos de la operación revelaron que ese número no era el de la mujer de la víctima sino de otra persona, posiblemente, relacionada con la mujer con la que había quedado. El hombre asegura no saber nada de ambas llamadas a su jefe.