Dos vacas de la finca de Sant Sebastià, en el Camí del Faro Nati, en Ciutadella, han abortado esta semana después de la gamberrada que sufrieron el día de Sant Joan entre las 6 y las 7 de la mañana a cargo de un grupo de jóvenes.

El payés, Bep Fedelich, ha mostrado su indignación por las consecuencias del acto que provocó un estrés innecesario a los animales, hasta el punto del aborto de dos de ellos a falta de poco menos de dos meses del parto. «Perdemos un año de producción de leche, además de los dos terneros», lamenta, puesto que económicamente la cuantía puede superar los 10.000 euros.

Fedelich, junto a sus dos hijos, participaba en la qualcada de Sant Joan. Acababa de retirarse a su casa, en Ciutadella, cuando un vecino de la finca presenció la escena al ver el polvo que salía de la parcela. «El recriminó a estos muchachos que eran de Mallorca y probablemente estaban alojados en una casa del entorno de Sant Sebastià, y enseguida huyeron».

L’amo explica que las vacas «estaban comiendo plácidamente y no entiendo por qué las alteraron». El vecino vio como las asustaban y las hacían correr simulando una capea que al final ha acabado teniendo consecuencias letales para dos de ellas, «de momento, porque hay muchas más que también están embarazadas», señala Fedelich, «y no sé lo que puede pasar». No se puede asegurar sin temor a equívoco que el aborto lo haya provocado el nivel de estrés que sufrieron los animales, «pero en la situación en la que estaban, es muy probable».

Fedelich y sus hijos acudieron a la finca y comprobaron que los animales aún estaban bajo los efectos de la gamberrada. Luego, con una hora menos de descanso, regresaron a las fiestas de Sant Joan «pero yo ya tenía la cabeza en otro sitio y eso no es bueno para montar en la celebración». El payés lamenta lo sucedido por culpa de estos jóvenes que además no conocen la fiesta, «lo que ya nos crea problemas en el caragol, y encima nos han causado este mal».