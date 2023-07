La Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Maó no contempla, en principio, que la brutal pelea ocurrida el domingo frente a la Estació Marítima estuviera provocada por dos bandas de jóvenes. Los agentes investigan lo sucedido, cuyas causas no han trascendido, aunque todo apunta a que fueron dos chicos, un español y un sudamericano, los que la iniciaron en la puerta de uno de los establecimientos situados frente al lugar donde se produjo la batalla campal.

Los investigadores ya han tomado varias declaraciones a partir de la denuncia que presentó el joven que llegó a perder la consciencia como se aprecia en el vídeo viral de la contienda. Cuando la recuperó, después de haber sido trasladado al Hospital Mateu Orfila en ambulancia donde fue atendido de las contusiones, acudió a la sede policial para interponer la demanda contra quien él cree que fue uno de sus agresores.

Dijo, sin embargo, que al haber quedado inconsciente no recordaba mucho más de lo sucedido unas horas antes frente a la Estació Marítima, de ahí que no pudiera acusar a otros de los integrantes en la refriega.

«Yo separé a los dos que empezaron»

El propietario del local donde, presuntamente, tuvo origen la disputa, Omar Carballo, explicó ayer que «yo separé a los dos que empezaron a pelearse pero más tarde, cuando volví a salir, aunque también lo intenté, ya estaba liada y era muy difícil parar aquello, era una auténtica locura».

En su opinión, tras 32 años como restaurador en la zona, batallas de esta dimensión «no se producen desde que se acabaron los militares de reemplazo a principios de los 90». En todo caso admite que «peleas las hay porque corre el alcohol, hay drogas... pero no de este nivel. Carballo no cree que la solución pase porque haya más presencia policial en el puerto, «cuando se producen estos focos de pelea sí que pueden ser abortados más rápido si hay policía, pero con más agentes permanentemente lo que pasaría es que los jóvenes, cuando están alterados, se meterían con ellos».