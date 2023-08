La madrugada de este domingo se ha producido un robo en una tienda de telefonía del centro de Maó, por el método del alunizaje. Sobre las 4.50 horas de la madrugada un grupo de individuos hizo chocar su vehículo con el escaparate de la tienda de Orange, que acabaron de abatir mediante una maza, según pudieron constatar testigos presenciales. El botín de los delincuentes fue una importante cantidad de aparatos tecnológicos de alta gama y elevado precio. Los ladrones se dieron a la fuga y no pudieron ser detenidos en primera instancia por la Policía.

Los efectivos policiales recibieron el aviso y acudieron de inmediato. Llegaron a ver a los ladrones actuando en el lugar de los hechos, en la céntrica calle de Ses Moreres, pero estos se dieron a la fuga a toda velocidad con el mismo coche que emplearon para el alunizaje por el Cós de Gràcia y no los pudieron atrapar. Entre el alunizaje, que se cometió a pesar de que el cristal del escaparate no está a la altura del suelo, y la huida no pasaron más de cinco minutos. Existen grabaciones que pueden ayudar a esclarecer la autoría de los hechos, puesto que el estruendo originado llamó la atención de algunos vecinos.

Así ha quedado el escaparate de la tienda. | Foto: J.G.G.

Los ladrones no se conformaron con el género expuesto en el escaparate, sino que entraron en el almacén para hacerse con una gran cantidad de material, pendiente todavía de valorar. Es la primera vez que la tienda sufre un robo de estas características. El método empleado y su eficacia hace pensar que es gente preparada y que había adquirido un conocimiento previo del establecimiento.