No hay rastro de la mujer en establecimientos de hospedajes de Extremadura, donde podría encontrarse la mujer con su hijo. Es por ello que la Policía Nacional cree que la madre ha podido ocultarse en alguna vivienda prestada por gente de su entorno en la provincia de Badajoz, de donde es natural. No obstante la otra posibilidad que se contempla es que pudiera haberse desplazado a algún lugar de Portugal, a unas tres horas de distancia, para esquivar a las fuerzas del orden. Por el momento la Policía no ha dictado orden internacional de búsqueda.