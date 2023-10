Dos jóvenes ladronzuelos de Ciutadella protagonizaron hace unos meses un robo con fuerza en domicilio que dio que hablar y provocó cierta incredulidad entre los agentes que los detuvieron y el abogado que les asistió en Comisaría. Forzaron la entrada de una o varias estancias vacacionales en la zona de Cala en Blanes y se apropiaron de varios televisores. Como no disponían de medio de transporte propio, sobre las 4 de la mañana, llamaron a radiotaxi y dieron la dirección pidiendo que un vehículo, tipo monovolumen, acudiera a recogerlos. Así lo hizo el taxista que les llevó a ellos y a los aparatos a un domicilio concreto, aunque posteriormente lo puso en conocimiento de la autoridad judicial, que acabó deteniendo a los jóvenes días después.

«ES UN ATAJO PARA IR A LA PLAYA». Una mujer sorprendió a un hombre en el jardín de su chalé, en Cala Blanca, el pasado verano. Las intenciones del individuo no eran muy lícitas que digamos, pero él no tuvo reparo en responder a la mujer cuando le increpó por haber entrado en su propiedad. Le dijo que solo había accedido al recinto «porque pasando por aquí es como si fuera un atajo para ir a la playa», y se quedó tan ancho ante el asombro de la propietaria.

EL MISTERIO DE LAS TORTUGAS. La Policía Nacional mantiene la investigación por la sustracción de 12 tortugas del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre hace unas semanas en Ciutadella. La Policía Local, como indicábamos hace siete días, las descubrió en un domicilio particular y las llevó al Centro de Recuperación, donde quedaron apartadas del resto, y de donde serían sustraídas días después, según ha informado la Guardia Civil.

AGREDE A LA MUJER EN PRESENCIA DE TRES MENORES. La Policía Local de Ciutadella detuvo el jueves por la noche a un hombre británico, de 28 años, por un delito de violencia de género. Acababa de agredir a su pareja, de 43, en un apartamento de un complejo de Cala en Blanes en presencia de los tres hijos menores de la mujer, de 12, 9 y 8 años. Fue la mayor la que llamó al 112. Cuando llegaron los agentes vieron que la mujer presentaba claros síntomas de haber sido agredida, y poco después lograron detener al presunto agresor.

CONSECUENCIAS DE UN COMPROMISO ROTO. Hacía tres días que habían acudido al juzgado, en Maó, para ultimar la documentación con la que contraer matrimonio por lo civil cuando el hombre rompió el compromiso. «A mi este hijo de p... no me hace esto», dijo la mujer después de haber sido detenida acusada de violencia doméstica y de género, maltrato y lesiones. El juez le puso una orden de protección al novio por las amenazas que recibía en una relación tortuosa, pero la mujer arremetió verbalmente contra su abogado y los estamentos policiales y judiciales diciendo que era su frustrado novio quien debía estar detenido por incumplir su palabra y no ella.

PINTURA BLANCA A LA SALIDA DE MAÓ. Un vehículo pesado perdió varios botes de pintura blanca la semana pasada cuando circulaba por la rotonda, a la salida de Maó, frente a la estación de servicio. El conductor recogió los botes pero la pintura densa se quedó sobre el asfalto provocando que otros coches que circularon después por el lugar se vieran salpicados en sus laterales. Uno de los afectados se queja de que tanto la Guardia Civil, como la Policía Local dicen que este tramo de la carretera le corresponde al otro cuerpo policial en vez de al suyo. El hombre se interesó por saber si podían averiguar de quién era el camión que provocó el vertido de pintura y los daños a terceros para pedirle que se haga cargo de los gastos que ocasionará limpiar o repintar los vehículos.

Pintura blanca derramada por un camión a la salida de Maó.

EL TEMPORAL DESTROZA LA ESCALERA DE CALA GALDANA. El mal tiempo durante la noche y madrugada del pasado viernes ha destrozado parcialmente la escalera que conecta el Passeig de Cala Galdana con la playa. Parte de los escalones y la zona inferior de esta construcción han quedado derruidas por la fuerza del agua y el viento.

CHARLAS DE LA POLICÍA NACIONAL. La Policía Nacional de Maó pone en marcha, un año más, las charlas que ofrece a partir de la próxima semana en institutos y colegios del municipio para informar a los menores sobre las conductas que no están permitidas y cómo actuar en caso de que sean víctimas de ellas. Los agentes Benito N. y Pilar A., de la comisaría mahonesa, explicarán en lenguaje apropiado para estas edades temas concernientes al acoso, ciberacoso, odio y discriminación, acoso sexual on line, adicciones, violencia de género, maltrato familiar y orientación profesional.

Charlas de la Policía con escolares.

SIN JEFE POLICIAL EN ES MIGJORN. La Policía Local de Es Migjorn continúa sin disponer de un jefe responsable de la prefectura desde hace prácticamente un año, cuando la anterior jefa tuvo que abandonarlo por no haber superado la oposición. «Estamos en ello, esperando que lleguen nuevos policías al municipio», ha manifestado la alcaldesa, Antonia Camps.

DOS CANDIDATOS EN ES CASTELL. En cambio el Ayuntamiento de Es Castell tendrá a su nuevo jefe policial a mediados del próximo noviembre. Se han presentado a la convocatoria para cubrir la plaza, en comisión de servicio, dos aspirantes, uno de Maó y otro de otro municipio insular, en el plazo, que expiró esta pasada semana. El tribunal evaluará ambos perfiles y el alcalde nombrará al nuevo jefe.