Detener, una y otra vez, a la misma persona que queda en libertad pendiente de juicio, causa frustración entre los agentes de la Policía Nacional. No tanto porque son conscientes de que van a volver a delinquir tarde o temprano debido a sus adicciones a las drogas, como por el tiempo que estos arrestos les quitan a las investigaciones de otros casos que requerirían una mayor dedicación.

Los agentes de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Ciutadella, como de los otros cuerpos, refieren el tiempo que deben dedicar a la elaboración de los atestados.

Responsables del departamento opinan que las detenciones continuas a los mismos delincuentes que quedan en libertad una y otra vez no pueden atribuirse solo a jueces y fiscales, sino al sistema legislativo que permite las puestas en libertad. «Si un hombre delinque y no está en tratamiento, pero tiene una adicción delictiva, está claro que va a volver robar o delinquir». Es por ello que los policías se inclinan por una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que contemple esta casuística.

Los acuerdos por conformidad en los juicios a prevención reducen, en muchos casos, a su mínima expresión las penas solicitadas por los fiscales en sus escritos de acusación. Esos pactos que caracterizan parte del sistema judicial español suponen que muchos acusados eviten la entrada en prisión al reducírseles las condenas por debajo de los dos años de cárcel, con lo que no se ven privados de libertad. Los delincuentes habituales de Ciutadella, en pocos casos utilizan la violencia o intimidación, «pero eso no quiere decir que algún día no tengamos un disgusto serio», indica una fuente policial.