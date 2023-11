Los responsables del IES Cap de Llevant de Maó han solicitado ayuda a la Dirección Insular de la Administración General del Estado para poner coto a la escalada de situaciones conflictivas que vienen ocurriendo en las últimas semanas en este instituto, tras haberlo puesto en conocimiento de la Conselleria de Educación del Govern.

Según ha podido saber este diario se trataría de un grupo de entre ocho y diez alumnos de 14 a 16 años que vienen creando problemas en el centro educativo hasta el punto que entorpecen el desarrollo de las clases y provocan una incómoda tensión para el resto de estudiantes y profesorado. Se han dado situaciones preocupantes como desconsideraciones graves a algunos profesores con los que se habrían producido situaciones muy tensas, conatos de agresión incluidas, según algunas fuentes, igual que varias peleas en el mismo instituto o en sus inmediaciones. No se trata de sucesos excepcionales porque ocurren en la mayoría de institutos pero en el caso del Cap de Llevant la preocupación viene derivada por su reiteración en las últimas semanas.

Suciedad en la arboleda junto al instituto. | Gemma Andreu

Por otro lado, se han producido robos de bicicletas y patinetes eléctricos estacionados en el exterior por alumnos y alumnas de ese mismo instituto y del Pasqual Calbó, así como otro tipo de conflictos. Entre ellos destaca que estos alumnos saltan el muro perimetral del centro para salir o entrar en él cuando la puerta principal se cierra, y se juntan en la zona de árboles que hay entre el mismo instituto y la parada de autobuses cuando se ausentan de clase para escuchar música, consumir marihuana, beber alcohol o comer en las mesas instaladas en ese mismo lugar.

Su presencia en esta pequeña zona boscosa causa molestias a profesores y alumnos que están en clase. En el interior de esta arboleda, junto a los muros de paret seca, puede apreciarse la suciedad creada por los restos de latas y plásticos.

Para tratar de atajar esta reiteración de episodios conflictivos, el pasado martes, el director y la jefa de estudios del instituto, mantuvieron una reunión con la directora insular de la Administración General del Estado, Isabel López Manchón, la inspectora jefa de la Policía Nacional del municipio, Diana Olmo, y el responsable de la Policía Local, Pedro Vives. En este encuentro, director y jefa de estudios trasladaron su preocupación por esta escalada de conflictos en el centro, y de acuerdo con la Conselleria de Educación, solicitaron que las patrullas policiales hagan más pasadas por el entorno del instituto, además de charlas educativas en todos los cursos. Además recibieron información actualizada sobre el protocolo a seguir en el caso que se hubiera producido o se produjera una agresión a algún docente. Desde la Conselleria aseguran no tener constancia de que haya denuncias por este hecho, «aunque no decimos que no hayan ocurrido». De ser así lo primero que debe hacer el centro es comunicarlo a la Policía Local. El director del instituto, Jaume Bonet, indicó ayer que no podía dar más información al respecto que la que facilite la Conselleria, según las instrucciones de sus superiores.

Las fuerzas policiales indicaron que tratarán de aumentar su presencia en el entorno del instituto e instarán a los menores que vean por las inmediaciones a que regresen a las clases durante el horario lectivo.

Algunos de los alumnos que están provocando situaciones tensas serían menores tutelados por el Consell, residentes en la Casa de la Infancia, de ahí la reunión convocada por la institución insular.