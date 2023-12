Se liaron a mamporros en la calle Ramón y Cajal, de Maó, y más tarde en el Hospital Mateu Orfila, incluida una persecución por la plaza Biosfera y la agresión con cuchillo o navaja por parte de uno de ellos. Los cinco, uno de los cuales no se presentó a la vista oral, se acusaron tras su detención aunque luego se echaron atrás y en el juicio se limitaron a hablar de que había sido una simple «peleílla». Cuatro de ellos cometieron un robo con fuerza por el que han sido condenados a un año de prisión, y el otro, a seis meses por un delito de lesiones, una pena menor que evita su entrada en prisión al carecer de antecedentes penales y ser inferior a dos años.

UNA AGRESIÓN Y NO DOS. El Magistrado-juez, Antonio Fernández-Montells, dictó sentencia el jueves en la que da por probada la agresión en el centro de Maó con arma blanca, pero no la que también pesaba sobre el mismo acusado, de nacionalidad española, a causa de la reyerta en el ‘Mateu Orfila’, en la que también intervinieron familiares. No ha quedado constatado que fuera él mismo quien volviera a pinchar al joven al que ya había herido horas antes en el centro. Los cuatro acusados, de origen magrebí, robaron con violencia e intimidación al joven español que sacó el arma punzante y agredió a uno de los otros, y por esta causa han sido condenados.

HABRÁ RECURSO. Los jóvenes juzgados por el robo con violencia, de entre 20 y 23 años, minimizaron el suceso en el juicio, quizás por el tiempo transcurrido (7 de mayo de 2022), pero también porque los cuatro están en el trámite de la renovación de su residencia legal en España. La condena, de ser firme, puede suponer un contratiempo para este objetivo. Una de las abogadas ya ha indicado que recurrirá la sentencia porque en el juicio no hubo acusaciones entre ellos y los delitos no quedaron probados.

CONTROLES EN EL CENTRO DE MAÓ. Prácticamente a la misma hora, el jueves, sobre las 20.00, coincidieron dos controles policiales en el centro de Maó que sorprendieron a conductores y peatones. La Policía Local lo hizo para verificar documentaciones en la plaza del Príncep. El de la ‘Nacional’ fue un control antidrogas y resultó más llamativo porque se dispuso en la Costa de Ses Voltes con dos coches patrulla atravesados que impedían el paso.

JUZGADO SIN JUEZ EN CIUTADELLA. El ascenso a magistrado de Juan Pablo Molina deja al Juzgado de Instrucción número 1 de Ciutadella sin juez, por el momento, lo que supone una mayor carga de trabajo para el decano del partido judicial, Sergio Martínez, titular, además, del Juzgado Social, y para la responsable del Juzgado 2, María del Mar Jaume.

¿Y EL RESULTADO DEL ADN DE LOS DE OLIVAR DESPUJOL? Precisamente, el nuevo magistrado, Juan Pablo Molina, fue quien autorizó la exhumación de los restos correspondientes a los padres del noble ciutadellenc, José Maria de Olivar Despujol, por la reclamación de paternidad que ha hecho una mujer malagueña de 76 años. El 17 de febrero se cumplirá un año desde que el mismo juez asistió a esta exhumación en presencia de abogados y forenses. La reclamante sigue a la espera del resultado para comprobar si su ADN es el mismo de los que serían sus abuelos, o, por el contrario, su iniciativa para optar a la millonaria herencia del noble llega a su fin. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona va con calma.

FERRERIES BUSCA POLICÍA INTERINO. El Ayuntamiento de Ferreries publicará en breve las bases para cubrir una plaza interina de policía local. A esta ya podrán optar los nuevos agentes que el pasado jueves obtuvieron la graduación tras haber completado el curso básico de capacitación. De los 17 que realizaron el curso, 9 ya tienen destino asignado como funcionarios de carrera en Alaior, Ciutadella, Es Mercadal y Es Castell. El resto no tardará en encontrar destino.

PAVIMENTO DESTROZADO. El pavimento de la plaza Miranda, frente a la Comisaría de Policía y la Dirección Insular de la Administración General del Estado, presenta un estado lamentable. El paso del tiempo desde la última remodelación de la plaza y la circulación de los vehículos policiales por aquel lateral ha quebrado la inmensa mayoría de las losas que lo forman, lo que puede acabar suponiendo un peligro para los peatones que la atraviesan.

LA POLICÍA LOCAL DE MAÓ ESTARÁ EN FACEBOOK E INSTAGRAM. La Policía Local de Maó tendrá una cuenta propia en las redes sociales Instagram y Facebook para estar más próxima al ciudadano y disponer de un canal de comunicación directo con los residentes en la ciudad. El cuerpo policial difundirá sus comunicados y mostrará los trabajos que realiza.

DOS JUICIOS MÁS. Uno de los delincuentes más activos de Ciutadella, el mismo que tuvo tres juicios el mismo día por varios robos distintos hace dos semanas, tenía señalados otros dos el pasado miércoles. Si en los tres anteriores sí hizo acto de presencia y fue condenado al retorno a prisión en el plazo de 10 días, no sucedió lo mismo en los de esta semana más reciente. El hombre no compareció, por lo que ambos juicios fueron suspendidos. Se enfrenta a otras dos condenas de un año y de nueve meses de prisión, respectivamente, por robos con fuerza en el Hotel Can Faustino y en la Iglesia Evangélica de la ciudad.