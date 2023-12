Dar difusión de su labor a la ciudad de Maó, en general, hacerse visible en las redes sociales para llegar a la gente, especialmente a los más jóvenes, y ser más eficaz en su trabajo diario son los propósitos con los que la Policía Local de Maó ha dado un paso hacia la modernidad en el camino emprendido que tiene como meta final obtener una presencia más cercana y activa ante los residentes.

Desde hace unos días el cuerpo policial de la ciudad cuenta con perfil propio en las redes sociales de Instagram y Facebook. Su intención es actualizarlo semanalmente aportando contenidos informativos sobre la ciudad, servicios que hayan realizado sus agentes o recordar ordenanzas y cualquier cuestión que sea de interés para la ciudadanía.

En todo caso, esta visibilidad en las dos redes sociales, pese a ser un canal de comunicación, no reemplaza los canales oficiales del Ayuntamiento para realizar gestiones telemáticas. Se recogerán sugerencias y cualquier novedad que escriban los ciudadanos en los perfiles de la Policía Local, «pero no es un canal de urgencia, por lo que no tendrán necesariamente una respuesta inmediata», precisó el inspector jefe de la prefectura, Pedro Vives, este miércoles durante la presentación de esta nueva iniciativa.

Mejorar la visibilidad

El alcalde de Maó, Héctor Pons, junto a la concejal Elena Costa, quiso destacar la necesidad de «mejorar la conexión con la gente» y avanzar hacia una policía «más moderna, más próxima y más activa», subrayó, en una propuesta arrancada el pasado septiembre con el cambio en la jefatura que pasó a desempeñar el propio Vives.

Los dos perfiles estarán apoyados en las cuentas oficiales que tiene el Ayuntamiento como corporación y que cuentan, dijo Pons, con 10.000 seguidores en Instagram, 8.500 en Facebook, 4.000 en X (antes Twitter) y 1.715 inscritos en la cuenta de WhatsApp. «Ahora pretendemos que la Policía, que trabaja 24 horas al día, los 365 días al año, tenga visibilidad, porque a veces no se ve, pero está».

Tanto el inspector jefe como el agente que se encargará de actualizar los perfiles de la Policía destacaron que los policías son los primeros que llegan, normalmente, a cualquier tipo de incidencia, tanto accidentes o de tipo asistencial, «y queremos que la gente lo sepa». También se colgarán informaciones sobre campañas de prevención, cierre de calles, cambios normativos, «y que estén a tiro de un simple clic», indicaron.