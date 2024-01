Un hombre español de 23 años de edad ha sido condenado al pago de una multa durante 8 meses a razón de 6 euros diarios por los delitos de resistencia a agentes de la Policía Nacional y Local, y causar lesiones a dos de ellos en la madrugada del pasado 12 de agosto.

El joven con antecedentes penales, al volante de un Volkswagen Sirocco huyó de un control de drogas y alcohol en la Avinguda Mascaró Pasarius, de Ciutadella. Lo hizo acelerando su vehículo poniendo en peligro la integridad de los agentes. Una hora más tarde el mismo hombre fue sorprendido en el taxi de su hermana que le llevaba a una fiesta para que él no condujera ya que estaba ebrio.

Dos agentes de la Nacional le detuvieron pero él se revolvió con manotazos y patadas causando lesiones a ambos.

En el juicio el abogado defensor, José de Juan López, sostuvo que no podía ser condenado por el delito contra la seguridad vial por el que el fiscal le pedía 60 días de trabajo comunitario, ya que al no detenerse no quedaba acreditado que condujese en estado ebrio, por tanto su acción era para huir de la acción policial pero no para desobedecer, como recoge la sentencia.

Finalmente ha sido condenado a seis meses de multa por resistencia y a un mes más por cada uno de los delitos de lesiones leves. Indemnizará a los agentes con 150 euros a cada uno, y con el importe de la reparación del reloj que le rompió mientras se resistía a su detención.