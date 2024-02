El abogado de la doctora Nadiya Popel, Luis de Miguel Ortega, confirmó este jueves que al menos son ocho los procesos judiciales que tiene abiertos la facultativa en relación con la Conselleria de Salud y el Colegio de Médicos, entre ellos el recurso a la sanción de 180.000 euros que le impuso la Dirección General de Farmacia, dependiente de la Conselleria, o el recurso a su expulsión colegial.

Popel sigue inhabilitada «de hecho, pero no de derecho», dijo su abogado, por lo que no percibe salario. Aseguró que no tienen la acusación de esta última denuncia, por lo que su representada no respondió a las preguntas del juez y la abogada del Colegio. Explicó que «hay declaraciones de la Asociación Médica Mundial de Tokio, Madrid o Helsinki que permiten esta actuación de medicina alternativa y el autotratamiento, no ha incumplido ninguna norma deontológica médica».

La doctora Nadiya Popel llegó este jueves a la sede judicial para comparecer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Maó, citada por la jueza a propósito de la denuncia que le puso el Colegio Oficial de Médicos de Balears «para preservar la seguridad de los pacientes que trata». Arropada por una veintena de amigos y pacientes, declaró como investigada sobre «sustancias nocivas para la salud» que ella administra: dióxido de cloro, agua oxigenada o disolvente industrial, indicaba la denuncia.

Popel, arropada por sus seguidores este jueves, a las puertas del juzgado. | Gemma Andreu

Sin embargo, la facultativa se negó a responder a las preguntas de la jueza y del abogado de la institución denunciante. Solo contestó a las cuestiones de su abogado, Luis de Miguel Ortega, y a su salida anunció que interpondrá una nueva querella contra el Colegio de Médicos por prevaricación al entender, dijo su defensa, que ha simultaneado ilegalmente la acción civil, que derivó en su expulsión como colegiada, y la penal contra ella, que entienden incompatibles.

«No me pueden juzgar y tomar decisiones sobre mí las mismas personas que están inmersas en un pleito conmigo, ya no estamos en tiempos de inquisición», señaló entre aplausos de sus seguidores. En su alegato destacó que «deberíamos reconocer estos productos porque la gente está mejorando y se está curando». Popel concluyó que «la gente tiene derecho a otras medicinas alternativas, no todo acaba en los protocolos hospitalarios», para afirmar que la medicina es todo lo que tenemos accesible para la sanación «y no solo un protocolo limitado».