El apuñalamiento que sufrió un menor de edad en la madrugada del pasado día 31, en el aparcamiento de la Estación Marítima de Maó, ha acentuado la preocupación de los empresarios de los locales de copas de la zona por la creciente violencia que vienen advirtiendo estos últimos meses.

Los responsables de los establecimentos situados en el andén de poniente se han dirigido al Ayuntamiento para solicitar una reunión con el alcalde y los responsables de seguridad ciudadana en la que abordar el asunto con el propósito de ponerle remedio y evitar que el problema crezca con la llegada de la temporada estival, que multiplica las concentraciones en este punto del ocio nocturno.

La pelea que derivó en el apuñalamiento no fue un hecho aislado, señalan, aunque en este caso se agravó por el uso de una navaja que causó una grave lesión a la víctima, un adolescente de 16 años, intervenido en un par de ocasiones por las heridas, mientras que el presunto agresor se halla en prisión provisional.

Denuncian los restauradores la creciente presencia de menores «que hacen botellón en los maleteros de coches de la Estación Marítima», señala Jon Riveros, titular del local Ama-gi. Estos adolescentes se mueven en pandillas que elevan su grado de agresividad cuando han consumido alcohol en exceso u otro tipo de estimulantes. Luego pretenden entrar en esos mismos locales, en algunos de los cuales no pueden acceder por ser menores de edad. «Se trata de controlar la práctica del botellón porque tiene efectos negativos», como se está viendo, señala Riveros.

Los diferentes locales de la zona donde se concentran los jóvenes cuentan con los preceptivos controladores de acceso, pero estos no pueden intervenir fuera del local y su misión consiste en controlar los aforos, vigilar que no entren menores de edad y que los clientes no estén borrachos o bajo los efectos de las sustancias estupefacientes.

Este pasado fin de semana los empresarios de la zona, que aguardan la reunión solicitada con el alcalde o con Elena Costa, responsable de Seguridad Ciudadana, ya han advertido que ha habido más policías tanto locales como nacionales, a causa del incidente anterior en el entorno de sus locales, y pedirán que esta presencia sea lo más frecuente posible sobre todo durante la madrugada de los domingos y vísperas de festivos.