Producto de una urgencia de índole sexual que tuvo que interrumpirse, o quizás como consecuencia de un extravío, lo cierto es que el pasado lunes por la mañana apareció una prenda íntima en pleno centro histórico de Maó. Un tanga diminuto, de color negro, con ribetes grises sorprendió a los viandantes a primera hora de la mañana en la calle Rosari. La braga causó la hilaridad de quien la veía con todo tipo de comentarios jocosos en torno a su procedencia. Lo cierto es que algunas personas la vieron en esa calle y otras en la calle de l’Àngel, lo que justifica decir que un tanga andaba suelto por el centro de la ciudad. A día de hoy, nadie lo ha reclamado.

MÁS DE 3.000 KILOS DE CEMENTO EN LA CARRETERA. Nuevo siniestro en la carretera de Maó a Sant Lluís, a la altura de la rotonda que conecta con el Polígono Industrial. Un camión de gran tonelaje que transportaba palés con sacos de cemento, perdió el viernes por la mañana parte de su carga. Cayeron sobre el asfalto en la misma rotonda unos 135 sacos de este material, con 25 kilos cada uno de ellos. Muchos se abrieron, por lo que quedaron esparcidos en la misma carretera. Operarios de la empresa permanecieron largas horas hasta lograr retirarlos del asfalto en una tarea de lo más compleja.

Al menos 135 sacos de cemento quedaron esparcidos en la rotonda de la carretera entre Maó y Sant Lluís. | M.J.U.

SALTÓ LA BARRA Y SE LLEVÓ 600 EUROS. Aprovechando que los responsables de un bar, en la calle Sant Manuel, de Maó, estaban atareados en otro lugar del establecimiento, un hombre de 43 años aprovechó su ausencia para saltar la barra para apoderarse de un bote en el que había 600 euros que no han sido recuperados. El individuo, con antecedentes por robos con fuerza, será juzgado el martes en Maó y se enfrenta a una condena de 18 meses de prisión, además de la devolución de la cantidad sustraída.

OTRA DEL AMANTE DE ‘BADOO’. El fiscal tampoco ve delito en la denuncia que le puso otra mujer al denominado «amante de Badoo», de Es Migjorn, por presunto abandono de una de sus parejas. Como en la ocasión anterior, el ministerio público archivó el caso. Esta vez fue una mujer sudamericana residente en Barcelona a la que pagó el billete para que probara a vivir con él. No funcionó y lo intentó con una tercera, con el mismo resultado. El fiscal no ve ninguna infracción penal puesto que el hombre no se comprometía con ninguna mujer y dejaba claras sus intenciones sin engañarlas.

«BUSCO RELACIÓN SEXUAL». Una persona ha causado molestias a algunos transeúntes y comerciantes del centro de Maó y la Vía de Ronda en los últimos días. El hombre provocó a un perro, causó daños en un supermercado próximo a la barriada de Andrea Doria y más recientemente entró en una tienda diciendo, voz en alto, que buscaba relaciones sexuales, con otras palabras más malsonantes. El dueño del comercio avisó a la Policía Local que acudió para que se calmara.

NUEVO JUICIO POR DELITO ELECTORAL. En este caso será a una mujer que no se presentó el pasado día 28 de mayo para formar parte de una mesa electoral en Ciutadella como primer vocal. Dado que la mujer no justificó su ausencia ni antes ni después de la jornada de las elecciones ha sido imputada y está acusada de un delito electoral como había sido advertida en la citación que había llegado a su domicilio. El miércoles será juzgada y se enfrenta a una condena que puede suponerle el pago de una multa de 3.600 euros.

ABSUELTO UN ABOGADO DE CIUTADELLA. Su exsocio de una inmobiliaria constituida en 2016 le había denunciado por administración desleal, apropiación indebida y delito societario y le pedía tres años de prisión por cada uno de los delitos además de una indemnización de 147.952 euros. El fiscal solo consideró un delito de administración desleal por el que le pedía 2 años de prisión más la indemnización que se determinara a la empresa constituida. Celebrado el juicio, el magistrado-juez del Juzgado Penal ha estimado que no estaban probadas las acusaciones por lo que ha resuelto absolver al abogado.