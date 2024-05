La Policía Nacional detuvo el 29 de marzo a dos hombres de 29 y 48 años que robaron a otro, en un ajuste de cuentas, en la plaza de Ses Palmeres, de Ciutadella. Lo hicieron amenazándole de muerte a él y a su familia y poniéndole uno de ellos un cuchillo de 12 centímetros de hoja en el cuello.

Antes, el delincuente que quedaría acusado del delito continuado de robo con intimidación, había contactado con la víctima indicándole que o le entregaba varios medicamentos y cannabis o iría a su casa, tiraría la puerta abajo y lo mataría, y posteriormente haría lo mismo a su padre. El amenazado acudió a la cita en la plaza de Ses Palmeres y fue cuando uno de los dos acusados le pidió que le diera la medicación y todo lo que llevaba encima, unos 40 euros, como así hizo. Posteriormente ambos huyeron del lugar pero la Policía Nacional que estaba por la zona logró dar con ellos y detenerlos, mientras la víctima precisaba asistencia médica al sufrir un proceso de ansiedad.

En el juicio celebrado el pasado 8 de mayo al detenido de 48 años de edad, este aceptó una condena de 2 años de prisión y el pago de 80 euros a su víctima por los medicamentos y el dinero no recuperados. No ingresará en prisión si no vuelve a delinquir en el plazo de dos años.