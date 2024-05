Después de la presentación de una de las denuncias, el Juzgado de Instrucción número 3 de Maó emitió una orden internacional de busca y captura para el empresario Shuming Wang, que hasta ahora no ha dado resultado. También ha acordado remitir a la embajada de China en España una comisión rogatoria para que se haga efectiva en su país la búsqueda de Wang para que pueda prestar declaración sobre las acusaciones que pesan sobre él en las dos querellas presentadas. Las dos sociedades denunciantes no han conseguido obtener información sobre el paradero del empresario del Way.