Una tubería de agua potable ha reventado a primera hora de la mañana de este jueves en el centro de Maó. La avería se ha producido en la Costa d’en Deià, justo delante del Teatre Principal.

La rotura de la tubería (de PVC y de 160 milímetros de diámetro) ha provocado incluso el levantamiento de parte de la acera y ha supuesto una riada de agua que se ha desplazado cuesta abajo hasta llegar a la plaza Reial.

Los operarios de Hidrobal están trabajando desde las ocho de la mañana en la reparación de la avería, mientras que la Policía Local ha precintado la zona para evitar el paso de transeúntes.

Se trata de una tubería general, de la arteria principal de suministro de agua potable. No obstante, el conducto sirve de conexión con la red, y no suministra directamente agua a las viviendas. Por eso, la afectación a los residentes ha sido mínima. No se ha tenido que cortar el suministro de agua a los vecinos, y solo algunas casas han notado una bajada de la presión del agua, que se ha ido solventando a lo largo de la mañana.

Como se recordará en noviembre del año pasado ya se produjo un caso similar, al romperse una tubería en S’Arravaleta, provocando una importante pérdida de agua y levantando hasta cien metros de pavimento. En esa ocasión també fue una tubería general, con cerca de 50 años de antigüedad.

Precisamente, la reforma de la Costa d’en Deià es uno de los proyectos que opta a ser financiado con el Impuesto Turístico Sostenible, una vez se ejecute la reforma de la plaza Constitució. En estos momentos, informa el alcalde Héctor Pons, la redacción del proyecto está en fase de contratación.