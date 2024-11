No será porque no sean suficientemente visibles los distintivos de los vehículos policiales y de la Guardia Civil, pero a un conductor no le pareció osado adelantar a un coche de la Benemérita, entre Maó y Alaior, atravesando la línea continua en la noche del pasado sábado. Debió haberlo hecho antes de completar la infracción pero ya era tarde. El coche tuvo que detenerse a repostar en la gasolinera de Mitjan Lloc donde minutos después el vehículo de la Guardia Civil le daba alcance.

COCHE ALQUILADO Y CONDUCTOR SIN CARNÉ. El conductor quedó imputado porque no tenía carné de conducir y será multado por la maniobra temeraria que hizo ante el coche del Instituto Armado. El hombre tiene antecedentes policiales y conducía un coche que había sido alquilado por un conocido. La Guardia Civil ya había dado aviso a la Policía Local de Ciutadella, Alaior y Es Mercadal para que lo interceptaran. AGRESIÓN A UN MENOR EN ES PLA. Madrugada del domingo, cerca de las 6 en Es Pla de Ciutadella. Un menor de 16 años era agredido frente a la Cofradía de Pescadores por otro joven. Había recibido una patada en la espalda y el menor se hallaba temeroso por lo que pudiera sucederle. La Policía Local se personó y el chico fue atendido por una ambulancia aunque desistió de ser trasladado. Una prima se hizo cargo de él y ambos recibieron la información para poner la denuncia, aunque no tenían intención de hacerlo. MENSAJES DEL ‘JOCKEY’. Mensajes de teléfono móvil que implican al ‘jockey’ de Ciutadella, en prisión preventiva desde mediados de semana por la acusación de abuso sexual a cuatro menores de edad, habrían resultado determinantes para que la juez de guardia decidiera su ingreso en la cárcel. Pesan sobre el hombre de 44 años de edad cuatro denuncias por el mismo delito, según la información facilitada por la Policía Nacional. Los textos enviados entre denunciantes y denunciado aparecen en la instrucción del caso. LA POLICÍA NACIONAL DE MAÓ, EN LAS ESCUELAS. Un año más la Policía Nacional de Maó ejecuta en los centros educativos del municipio el Plan Director. Se trata de unas charlas dirigidas a alumnos desde educación infantil hasta segundo de ESO, sobre temas como las consecuencias de la revelación de secretos, acoso y ciberacoso, el peligro de las drogas y el alcohol, la violencia de género e internet. Dos agentes, Benito Nogales y Magui, son los encargados de dar las charlas del Plan Director, un año más, en los centros educativos de Maó. TALLER CIBEREXPERTO. Es una de las charlas más solicitadas de las que imparten dos agentes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Maó, Benito y Magui, a alumnos de sexto de Primaria. Reciben recomendaciones para evitar diferentes modos de acoso en las redes sociales y las adicciones a las tecnologías. El Plan Director incluye también charlas con los padres. VEHÍCULOS INTERVENIDOS. No es la primera vez que aparecen frente a las Comisarías de Maó y Ciutadella vehículos intervenidos por la Policía Nacional en operaciones, generalmente relacionadas con el tráfico de drogas. Esta semana ha sido el caso, en la plaza Miranda de Maó, con dos coches retenidos por este motivo como se apreciaba en sus parabrisas. TRATÓ DE BURLAR EL TEST DE ALCOHOLEMIA. Un hombre español de 63 años conducía su Renault Clio en estado ebrio, perdió el control en la calle Marius Verdaguer, de Ciutadella, y acabó chocando contra un árbol que derribó y cayó sobre el asfalto en la noche del 27 de agosto de 2023. Cuando llegó la Policía Local se negó a someterse al test de alcoholemia aunque sus síntomas de profunda embriaguez eran evidentes. Al ser advertido de que incurría en un delito realizó cuatro intentos fallidos de forma consciente. Esa actitud le ha valido una condena de 35 días de trabajo solidario y un año y un día de retirada del carné de conducir. Además deberá indemnizar al Ayuntamiento de Ciutadella con 1.203 euros por los daños que ocasionó en la calle como consecuencia del accidente que protagonizó. Sugerencias para esta sección, al mail: murbano@menorca.info